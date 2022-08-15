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Hiç yağ çekmiyor! Leziz mayasız pişi tarifi, Pişi nasıl yapılır?

15.08.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak kahvaltı denilince ilk akla gelenler arasında pişi bulunuyor. Çocukluktan itibaren sevilerek yenilen pişi nefis tadıyla günün her saatinde yenilse de özellikle kahvaltılarda tercih ediliyor. Pratik yağ çekmeyen pişi tarifi arıyorsanız bu tarif tam size göre!

Hiç yağ çekmiyor! Leziz mayasız pişi tarifi, Pişi nasıl yapılır?

Pişi çok sevilse de yağda kızardığı için kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. Çok sağlıklı bir besin olmamasına rağmen lezzeti ve kolay yapımı ile sıklıkla yapılıyor. Kızartırken yağ çekmeyen pişi tarifi arıyorsanız aşağıda bulunan tarifi uygulayabilirsiniz. Bu mayasız pişi tarifini denedikten sonra başka pişi tariflerini unutacaksınız.

YAĞ ÇEKMEYEN PİŞİ TARİFİ

Malzemeler

  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • ½ şişe soda
  • 2-3 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 su bardağı kızartma yağı

Yapılışı

  • Yoğurt, soda, kabartma tozu, yumurta ve tuzu geniş bir kabın içine ekleyin. Bir kaşıkla karıştırın.
  • 2 su bardağı unu ekleyerek hamur hafiften toparlanıncaya dek karıştırmaya devam edin.
  • 1 bardağı unu azar azar ekleyerek ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Hamurun altını ve üstünü unlayarak bir merdaneyle açın. Bir bardakla yuvarlaklar halinde keserek şekil verin.
  • Bu sırada yağı derin bir tencereye aktarın ve orta ateşte ısıtın.
  • Kızan yağa pişileri ekleyerek iki tarafı da renk alana dek kızartın. Kızaran pişileri kağıt havlu serdiğiniz tabağa alın.

AFİYET OLSUN!


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Pişi Tarifi kahvaltı pişi yağ mayasız hamur
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