MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hıçkırık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hıçkırık filmi ne zaman çekildi? Ediz Hun efsanesi yeniden izleyiciyle buluşuyor

Hıçkırık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hıçkırık filmi ne zaman çekildi? Ediz Hun efsanesi yeniden izleyiciyle buluşuyor

06.04.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının efsane isimlerini buluşturan Hıçkırık filmi bugün televizyon ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Yönetmenliğimi Orhan Aksoy'un yaptığı, senaryosunu Hamdi Değirmencioğlu ve Kerime Nadir'in kaleme aldığı filmle ilgili bazı detaylar merak ediliyor. Peki, Hıçkırık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hıçkırık filmi ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...

Hıçkırık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hıçkırık filmi ne zaman çekildi? Ediz Hun efsanesi yeniden izleyiciyle buluşuyor

Başrollerini Hülya Koçyiğit, Ediz Hun ve Kartal Tibet'in paylaştığı Hıçkırık filmi bugün 360 TV ekranlarında yayınlanıyor. Sinema severler, dram ve romantik türündeki Hıçkırık filminin konusu ve oyuncularını merak ediyor. İşte Hıçkırık filmi konusu, oyuncuları ve ne zaman çekildiğine dair detaylar...

HIÇKIRIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kenan, mutlu bir çocuk olarak yetişir. Ancak annesinin ölümü mutluluğuna gölge düşürür. Bu acı olaydan sonra Kenan ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmeye başlayacaktır. Öncelikle babası yeniden evlenir. Ardından sırlar açığa çıkmaya başlar. Kenan, babasının gerçek babası olmadığını öğrenecek ve evde istenmeyen konumuna düşecektir. Böylece Kenan sokaklara düşer ve orada Azmi bey ile tanışır. Azmi Bey'in yanında kalmaya başlayan Kenan, bir aşkın peşinden koşmaya başlayacaktır.

969_9b338

HIÇKIRIK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Birçok Yeşilçam oyuncusunun rol aldığı filmin kadrosu şöyle:

Hülya Koçyiğit - Nalan
Ediz Hun - Kenan
Kartal Tibet - İlhami
Zeki Sezer
Nuri Altınok
Selahattin İçsel
Haydar Karaer
Hulusi Kentmen
Hüseyin Kutman

HIÇKIRIK FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

1965 yılında vizyona giren Hıçkırık filminin çekimleri, İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilmiştir.

ezgif.com-webp-to-jpg (14)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilan Çiçek Deniz ile aşkını ilan etmişti! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu'nu sildiDilan Çiçek Deniz ile aşkını ilan etmişti! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu'nu sildi
72 kilo verip incecik oldu! Esin Gündoğdu'nun son halini rol arkadaşları bile tanıyamadı! 72 kilo verip incecik oldu! Esin Gündoğdu'nun son halini rol arkadaşları bile tanıyamadı!
Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..." Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."
Anahtar Kelimeler:
hıçkırık filmi hamdi hülya ele

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...

Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı iddiası!

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı iddiası!

4 öğretmen feci şekilde can verdi

4 öğretmen feci şekilde can verdi

Son haline yorum yağdı! "Doğal yaşlanıyor"

Son haline yorum yağdı! "Doğal yaşlanıyor"

Emeklilerden sonra sıra onlarda! 2000 TL bayram ikramiyesi verilecek

Emeklilerden sonra sıra onlarda! 2000 TL bayram ikramiyesi verilecek

Son anketin sonuçları dikkatleri üzerine topladı! %1.4 oy ile...

Son anketin sonuçları dikkatleri üzerine topladı! %1.4 oy ile...

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.