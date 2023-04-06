Hıçkırık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hıçkırık filmi ne zaman çekildi? Ediz Hun efsanesi yeniden izleyiciyle buluşuyor

Başrollerini Hülya Koçyiğit, Ediz Hun ve Kartal Tibet'in paylaştığı Hıçkırık filmi bugün 360 TV ekranlarında yayınlanıyor. Sinema severler, dram ve romantik türündeki Hıçkırık filminin konusu ve oyuncularını merak ediyor. İşte Hıçkırık filmi konusu, oyuncuları ve ne zaman çekildiğine dair detaylar...

HIÇKIRIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kenan, mutlu bir çocuk olarak yetişir. Ancak annesinin ölümü mutluluğuna gölge düşürür. Bu acı olaydan sonra Kenan ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmeye başlayacaktır. Öncelikle babası yeniden evlenir. Ardından sırlar açığa çıkmaya başlar. Kenan, babasının gerçek babası olmadığını öğrenecek ve evde istenmeyen konumuna düşecektir. Böylece Kenan sokaklara düşer ve orada Azmi bey ile tanışır. Azmi Bey'in yanında kalmaya başlayan Kenan, bir aşkın peşinden koşmaya başlayacaktır.

HIÇKIRIK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Birçok Yeşilçam oyuncusunun rol aldığı filmin kadrosu şöyle:

Hülya Koçyiğit - Nalan

Ediz Hun - Kenan

Kartal Tibet - İlhami

Zeki Sezer

Nuri Altınok

Selahattin İçsel

Haydar Karaer

Hulusi Kentmen

Hüseyin Kutman

HIÇKIRIK FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

1965 yılında vizyona giren Hıçkırık filminin çekimleri, İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilmiştir.





