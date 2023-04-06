Hıçkırık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hıçkırık filmi ne zaman çekildi? Ediz Hun efsanesi yeniden izleyiciyle buluşuyor

Başrollerini Hülya Koçyiğit, Ediz Hun ve Kartal Tibet'in paylaştığı Hıçkırık filmi bugün 360 TV ekranlarında yayınlanıyor. Sinema severler, dram ve romantik türündeki Hıçkırık filminin konusu ve oyuncularını merak ediyor. İşte Hıçkırık filmi konusu, oyuncuları ve ne zaman çekildiğine dair detaylar...
Kenan, mutlu bir çocuk olarak yetişir. Ancak annesinin ölümü mutluluğuna gölge düşürür. Bu acı olaydan sonra Kenan ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmeye başlayacaktır. Öncelikle babası yeniden evlenir. Ardından sırlar açığa çıkmaya başlar. Kenan, babasının gerçek babası olmadığını öğrenecek ve evde istenmeyen konumuna düşecektir. Böylece Kenan sokaklara düşer ve orada Azmi bey ile tanışır. Azmi Bey'in yanında kalmaya başlayan Kenan, bir aşkın peşinden koşmaya başlayacaktır.
Birçok Yeşilçam oyuncusunun rol aldığı filmin kadrosu şöyle:
Hülya Koçyiğit - Nalan
Ediz Hun - Kenan
Kartal Tibet - İlhami
Zeki Sezer
Nuri Altınok
Selahattin İçsel
Haydar Karaer
Hulusi Kentmen
Hüseyin Kutman
1965 yılında vizyona giren Hıçkırık filminin çekimleri, İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilmiştir.