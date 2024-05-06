Hıdırellez, yurdun dört bir yanında kutlandı! Melis Sezen'den güllü poz

Baharın gelişi olarak kutlanan Hıdırellez yurdun dört bir yanında kutlandı. Farklı ritüellerin yapıldığı gün coşkuyla yaşatırken, bahar havasında kutlamalar yapıldı.

Ünlü isimler de Hıdırellez coşkusunu yaşadı ve paylaşımlarda bulundu. Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen de kutlamalara gitti.

Birce Akalay'ın sahne aldığı etkinlikten pozlarını paylaşan güzel oyuncu iki göğsünün arasına gül kondurarak poz vermeyi ihmal etmedi.

Güzel oyuncunun "Gülümü kondurdum" notuyla verdiği poza hayranlarından beğeni yağdı.







