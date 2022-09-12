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Hikâye eş anlamlısı nedir? Hikâye kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hikâye kelimesi günlük yaşam içinde kullandığımız ve aşina olduğumuz bir sözcüktür. Hikâye sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada anlamı "anlatma, anlatı" olan hikâye sözcüğü Türkçede de benzer bir anlamda kullanılmaktadır. Hikâye kelimesinin eş anlamı olan kelime bulunmaktadır. Peki, hikâye kelimesinin eş anlamı nedir?

Hikâye eş anlamlısı nedir? Hikâye kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize farklı dillerden ödünçleme yoluyla türetilen kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler dilimizde yer edinip kendi anlamlarını kazanırlar. Bazıları dilimize çok fazla yerleşip eş anlamlılarıyla birlikte dönüşümlü olarak kullanılabilir. Hikâye kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "ḥikāya(t)" kelimesinden ödünçlemedir. Hikâye kelimesi Arapçada "anlatı, anlatma" gibi anlamlara gelmektedir. Türkçede de yakın anlamlar içermektedir.

Dilimizde hikâye sözcüğünün anlamı ise birden çoktur. Türk Dil Kurumuna göre "bir hadisenin yazılı ve ya sözlü olarak anlatılması, gerçek olmayan olay, gerçekleşmiş olan ya da hayal ürünü olan anlatı, bir hastanın rahatsızlığı ile ilgili geçmiş" gibi anlamlar ifade etmektedir.

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Hikâye kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Hikâye kelimesi konuşmalarımızda ve yazışmalarımızda yer verdiğimiz bir kelime olduğundan kelimenin eş anlamlıları da sık sık kullanılır. Hikâye sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcük:

  • Öykü
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Hikâyenin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Hikâye eş anlamlısı olan ve anlatımlarımızda kullandığımız bir sözcüktür. Kelimeleri birbirleri yerine kullanmak anlatımlarımızı zenginleştirecektir. Hikâye kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükle kurabileceğimiz çok sayıda cümle vardır. Bu cümleleri şöyle örnekleyebiliriz:

  • Herkesin şu hayatta farklı bir öyküsü vardır.
  • Onun doktor olma öyküsü çok eskiye dayanmaktaydı.
  • Yaşadıklarını anlattığında sanki bir öykü yazmıştı.
  • Dedem askerlik öykülerini anlatmayı çok severdi.
  • Yazar bu küçürek öyküsünde kullandığı kurguyla sanki bir roman yazmıştı.
  • Bu öykülerde kullanılan flashback teknikleri sizce öyküye ne kadar gerçeklik katmış?
  • Yazdığı öyküler güzeldi ancak olay akışını iyi yapamadığı için öyküye tutunmak çok zor.
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