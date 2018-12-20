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Hikmet Taşdemir: Ben daha ölmedim!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.12.2018 13:43 | Son Güncelleme

Yeşilçam'da oynadığı 'kabadayı' karakterleriyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, "Yılmaz Güney başta olmak üzere Türkan Şoray'ı, Cüneyt Arkın'ı, Kartal Tibet’i ve bütün oyuncuları seviyorum. Bu iş sevilmeden yapılmaz ki. Bu yaşlılığımda da seyircilerimin karşısına çıkarak 'Ben daha ölmedim' diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Hikmet Taşdemir: Ben daha ölmedim!

‘Korkusuz Korkak’ ve ‘Umudumuz Şaban’da Kemal Sunal’la, ‘Dünyayı Kurtaran Adam’da Cüneyt Arkın’la oynayan Hikmet Taşdemir, yeniden seyirci karşısına geçmek istediğini söyledi.

Bugüne kadar en beğenerek oynadığı filmlerden birinin Türkan Şoray ile rol aldığı ‘Asiye Nasıl Kurtulur’ olduğunu dile getiren usta oyuncu, “Benim hocam Yılmaz Güney’di. Güney, beni ilk olarak Filiz Akın’ın da oynadığı ‘Umutsuzlar’ filminde oynatmıştı. Hatta ilk defa Türk sinemasında jön ölmez diye bir şey vardı. Jön gelir kötü adamı yok ederek, kızı alıp giderdi. Yılmaz Güney bunu yıktı. Kendisini o filmde öldürtmüştü.” ifadelerini kullandı.

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“BU İŞ SEVİLMEDEN YAPILMAZ”

Hikmet Taşdemir, Güney’in ‘Yol’ filminde de oynadığına vurgu yaparak, “Yılmaz Güney'in üzerine birini seviyorum diyebilmem imkansız. Çünkü o benim hocam ve bu piyasada ekmek yememe neden olan kişi. Yılmaz Güney başta olmak üzere Türkan Şoray’ı, Cüneyt Arkın’ı, Kartal Tibet'i ve bütün oyuncuları seviyorum. Bu iş sevilmeden yapılmaz ki” açıklamasını yaptı.

Yeniden dizi ve sinemada rol almak istediğinin altını çizen oyuncu, “Bugüne kadar Türk sinemasında bir yer kapmışsam, halk beni öyle sevdiyse ondan daha kötü bir rolde oynamayı düşünmüyorum. Çünkü beni sevenlerin gözünde küçülmek istemiyorum. Sinemada olmaktan mutluydum ve halen mutluyum” değerlendirmesinde bulundu.

“GÖNÜL HATIRLANMAK İSTİYOR”

Taşdemir, TRT’de yayımlanan ‘Osmancık’ ve ‘Küçük Ağa’ dizilerinde de rol aldığını dile getirerek, “Bu yaşlılığımda da seyircilerimin karşısına çıkarak ‘Ben daha ölmedim’ diyebilirim” şeklinde konuştu.

Yeşilçam’a gönül vermiş oyuncuların günümüzde hatırlanmadığını aktaran Taşdemir, 40 yılı aşkın senedir eşiyle Silivri’de yaşadıklarını söyleyerek, “Gönül ne istiyor biliyor musun? Hatırlanmak istiyor” dedi.

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Hikmet Taşdemir Türkan Şoray yeşilçam

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