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Hilal Altınbilek ihanet haberlerinin ardından ilk kez görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Miray Daner ve Kubilay Aka ayrılığındaki ihanet iddialarına adı karışan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Hilal Altınbilek, ihanet iddialarının ardından ilk kez görüntülendi.

Hilal Altınbilek ihanet haberlerinin ardından ilk kez görüntülendi

Vatanım Sensin dizi setinde tanışarak arkadaşlıklarını aşka taşıyan Miray Daner ve Kubilay Aka'nın herkesi imrendiren aşkları ihanet iddiaları ile sarsılmış ve ünlü çift, ayrılıklarını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Ayrılığın ardından Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek'in beraber olduğu iddiaları ise ortalığı karıştırmıştı.

Miray Daner ve Kubilay Aka'nın ayrılmasına neden olduğu iddia edilen oyuncu Hilal Altınbilek, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

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Ağustos ayının sonuna doğru rol aldığı dizinin çekimlerine başlayacaklarını söyleyen Hilal Altınbilek, tatilinin son günlerini kendisine ve ailesine ayırdığını söyledi.

Adı Kubilay Aka ve Miray Daner'in ilişkisinin bitmesine neden olan ihanet iddialarına karışan Hilal Altınbilek, basın mensuplarının Kubilay Aka sorularına cevap vermeyi tercih etmedi.

Sade güzelliği ve sade giyim tarzı ile dikkat çeken güzel oyuncuya, sevenlerinin ilgisi bir hayli yoğundu. (SnobMagazin)


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