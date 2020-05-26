Hilal Özdemir yaşadığı zor günleri canlı yayında ağlayarak anlatmıştı! Yardım AHBAP'tan geldi

Yaşananlara kayıtsız kalamayan Haluk Levent ise yayın sonrası harekete geçti ve Özdemir için yardım topladı.

Güzel haberi Twitter hesabından paylaşan Haluk Levent sosyal medya hesabından;

"Ve sanatçı dostumuzun toplam 25 bin TL'lik ihtiyaçlarının tamamını Esat karşıladı. 'Herkes sıkıntıya düşebilir. Bizler Hilal Özdemir’i çok seviyoruz. Şu günler zor günler dayanışma lazım' dediler. "mesajını paylaştı.

Ve sanatçı dostumuzun toplam 25 bin tl lik ihtiyaçlarının tamamını Burak-Banu çifti karşıladı .



“Herkes sıkıntıya düşebilir. Bizler Hilal Özdemir’i çok seviyoruz. Şu günler zor günler dayanışma lazım” dediler.



Burak-Banu!

Siz ne kadar güzelsiniz böyle ya!????

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Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir zor günler yaşadığını Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında anlatmıştı;

"KIZILAY'A BAŞVURDUM"

Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor. Allah devletimizden razı olsun

"5 AYDIR NAFAKA ÖDEMİYOR"

Bu pandemi sürecinde çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok.