Hindi seçerken bunu göz ardı etmeyin! Kilosu 500 lira: Dişi hindi mi lezzetli erkeği mi?

İçerik devam ediyor

Yaklaşan yılbaşıyla birlikte sofraların klasiği olan hindiye ilgi hızla artarken, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde yetiştiriciler yoğun günler yaşıyor. 13 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Egemen Çetin, yılbaşı öncesi satışların beklenenin üzerine çıktığını belirterek, satışa sunduğu 4 bin hindinin 3 binini kısa sürede sattığını, özellikle eti daha lezzetli olduğu için dişi hindinin tüketiciler tarafından daha çok tercih edildiğini söyledi.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 13 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Egemen Çetin, yılbaşı öncesi hindi satışlarının arttığını söyledi.

4 BİN HİNDİDEN 3 BİNİ SATILDI

Yaklaşan yeni yıl öncesi, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindiye talep artıyor.

Kentte 13 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Egemen Çetin, yılbaşı nedeniyle satışa çıkardığı 4 bin hindiden 3 bininin satıldığını söyledi.

KİLOSU 500 TL

Bu yıl, geçen yıla göre ilginin az olduğunu ifade eden Çetin, eti daha lezzetli olduğu için dişi hindinin daha çok satıldığını söyledi.

Çetin, geçen yıl kilosu 400 lira olan hindinin, bu yıl ise 500 liradan alıcı bulduğunu ifade etti.

"KİLOSU ÖNEMLİ"

Hindinin satışında kilosunun etkili olduğunu vurgulayan Çetin, “Satışlarımız güzel. Geçen seneye nazaran biraz yavaş da olsa tüketiyoruz. 4 bin hindimiz vardı, 3 binini tükettik. Şu an bin hindi kaldı, yani gidiyor. Hindi alırken kilosu önemli olacak. Zayıf hindi aldığınız zaman kestiğinizde hiçbir şey kalmıyor” diye konuştu.

HİNDİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Hindi alırken, kanadın altına bakılması gerektiğini de söyleyen Çetin, "Hindiyi alıp kanadını kaldırıp baktığınızda, altı sarı ve yağlı ise bu hindi rahatlıkla kesilip tüketilebilir, güzel bir hindi demektir. Hindi bakmak zor, her işin zorluğu olduğu gibi. Kanatlı hayvan ne olursa olsun zordur ve uğraş gerektiren bir iş. Hindide erkek kiloludur ama dişinin eti daha güzeldir. Dişi biraz daha sinirsiz bir hayvan olduğu için daha güzeldir. Bu nedenle dişi genelde daha çok tüketiliyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

