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Hindistan’da 100 milyon akıllı telefon sattı

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TEKNOLOJİ  | 10.09.2019 09:09 | Son Güncelleme

Her ne kadar şu an için en büyük pazar Çin gibi görünse bile, aslında Hindistan geleceğin en büyük pazarı olmaya aday. Bunun farkında olan Çinli firmalar, ağırlıklı olarak Hindistan içerisinde satışlar yapmaya çalışıyor.

Hindistan’da 100 milyon akıllı telefon sattı

8 çeyrekte üst üste Hindistan’da en çok satan akıllı telefon markası olması sayesinde önemli bir konumda bulunuyor.
2019 yılının ikinci çeyreğinde %28.30’luk pazar payı olan Xiaomi Redmi Note 7 Pro’nun 2019 yılı ikinci çeyreğinde en çok satış yapan 2. model olduğu ifade edildi.

Manu Kumar Jain Xiaomi’nin Başkan Yardımcısı olarak çok önemli ifadeler kullandı. Kendisi açıklamasında kurulduklarından bu yana akıllı telefon pazarında önemli bir yer edinmesine değindi. Ayrıca en iyi fiyat, en iyi özellik ve en yüksek kalite standartlarını da zorlandıklarını söyledi.

Genel olarak değerlendirildiğinde Xiaomi kuruluşu, Dünyanın en büyük akıllı telefon firması olmaya aday. Hem çok uygun fiyatlı ürünler ortaya çıkarması, hem de her yıl teknik özelliklerini artırması şirketi son derece kritik bir konuma getiriyor. Peki sizce de Xiaomi için gelecek büyük oranda parlak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan çin akıllı telefon

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