12 yaşındaki kız çocuğunu babası arkadaşlarına pazarladı!

12 yaşındaki kız çocuğu, 2 yıl boyunca yaşadıklarını avukatlara anlatıyordu: Her hafta sonu evlerine bazı adamların geldiğini, kendisine tecavüz ettiklerini, kimilerinin babasının arkadaşı olduğunu, kimilerini tanımadığını söylüyordu.

"Her şey babamın eve bazı arkadaşlarını davet etmesiyle başladı" diyordu. Eve gelip içki içiyorlar, sarhoş olup anne ve babasının gözü önünde onu taciz ediyor, orasını burasını elliyorlardı. Kimi zaman bazıları ortadan kayboluyor, annesiyle evin küf kokan tek yatak odasına giriyorlardı.

Sonra bir gün, diye anlatıyordu, babası onu arkadaşlarından biriyle yatak odasına itti ve odanın kapısını dışarıdan kilitledi. O gün oracıkta babasının arkadaşının tecavüzüne uğradı.

Çocukluk artık kâbusa dönmüştü. Babası eve türlü türlü adam topluyor, kızıyla buluşmaları için randevular veriyor, kızını pazarlaması karşılığında onlardan para alıyordu. Avukatları, kız çocuğunun o günden bu yana en az 30 erkeğin tecavüzüne uğradığını tahmin ediyor.

20 Eylül 2019'da kız çocuğu, öğretmenlerinin ihbarı üzerine, çocuk esirgeme kurumu yetkilileri tarafından korumaya alındı, bir sığınma evine götürüldü. Yapılan tıbbi kontrolde, çocuğa defalarca tecavüz edildiği doğrulandı.