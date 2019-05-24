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Yalnızca 5 oy aldığını zanneden aday canlı yayında ağladı

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İLGİNÇ HABERLER  | 24.05.2019 16:05 | Son Güncelleme

Hindistan'da düzenlenen seçimlerde Jalandhar bölgesinden bağımsız adaylığını koyan ve ailesinde 9 seçmen bulunan bir aday, henüz oy sayımı tamamlanmadığı halde seçimlerden yalnızca 5 oy aldığını zannederek canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Hindistan'da Modi'nin zaferiyle sonuçlanan seçimlerde, bir 'dram' hikayesi ortaya çıktı.

Ülkenin Jalandhar bölgesinden bağımsız aday olarak seçimlere giren Neetu Shutteran Wala, oy sayım işlemi bitmemiş olmasına rağmen yalnızca 5 oy aldığını zannederek canlı yayında ağladı.

Ailesinde 9 seçmen bulunan ve 5 oy aldığını zannederek duruma tepki gösteren Wala, seçimlerde 'yolsuzluk' yapıldığını iddia ederek şunları söyledi:

"Kendi ailemde 9 seçmen var ancak yalnızca 5 tanesi bana oy verdi. Oy makinalarında hile yapıldı. Bütün komşularım bana oy verdikleri konusunda tanrıça Chintpurni'ye yemin ettiler. Bir daha seçimlere girmeyeceğim."

AĞLAMAK İÇİN ERKEN DAVRANDI

Ancak, seçim sonuçları açıklandıkça Wala'nın tepki vermek için erken davrandığı ortaya çıktı.

Hindistan Seçim Komisyonu tarafından açıklanan verilere göre, Wala'nın toplamda 856 oy aldığı öğrenildi.

9 seçmenli ailesinden bile oy alamadığını düşünen Wala'nın seçim sonuçlarına verdiği tepki ve canlı yayında gözyaşlarına boğulması ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Hindistan seçim ağlayan adam

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