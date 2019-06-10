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15 maymun su savaşı nedeniyle öldü!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 10.06.2019 11:27 | Son Güncelleme

Hindistan’da insanları ve hayvanları ciddi şekilde etkileyen aşırı sıcakların bir maymun kabilesindeki 15 maymunun ölümüne sebep olduğu bildirildi.

15 maymun su savaşı nedeniyle öldü!

Hindistan’ın Rajasthan bölgesinde termometreler 50 derecenin üzerine çıktı. Madhya Pradeş eyaletinde ise 46 dereceyi bulan aşırı sıcaklarda Joşi Baba ormanında 15 maymun öldü. Bölge orman yetkililerinden P. N. Mishra, maymunların rakip bir kabileyle su kaynağına erişebilmek için savaşa girdiklerini düşündüklerini söyledi.

Mishra yerel basına ayrıca, “Bu nadir görülen bir durum. Maymunlar normalde böylesi çatışmalara girmiyor. [...] Şu an tüm olasılıkları irdeliyoruz. Bu ölümler büyük ihtimalle maymun kabileleri arasında çıkan su savaşı nedeniyle yaşandı."

Hayvanlara yapılan otopsi sonucuna göre ise maymunların ölüm nedeni "yüksel ihtimalle sıcak çarpması."

Aşırı sıcaklar maymunların yanı sıra kaplanları da olumsuz etkiledi. Orman yönetimi kaplanları su kaynaklarına yakın köylere taşıyacaklarını bildirdi.

Kavurucu sıcaklar yer altı rezervlerindeki su seviyesinin düşüşüne neden olduğu gibi insan ölümlerini de beraberinde getiriyor. Yerel medyada yer alan bir habere göre Jharkhand eyaletinde bir kişi, kamusal su deposundan fazla su aldığı için kendisini durduran altı görevliyi bıçakladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan aşırı sıcak maymun su savaşı

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