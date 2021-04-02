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Televizyondaki sunucunun sesine katlanamayan kadın sayesinde literatüre giren bir hastalık: Mary Hart Sendromu

Seray Üstün Seray Üstün
02.04.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı bir televizyon programı sunucusu olan Mary Hart, sesi nedeniyle oldukça ilginç bir tıp olayıyla karşı karşıya kaldı. Dianne Neale adlı bir hastada görülen ve bu nedenle tıp literatürüne Mary Hart Sendromu olarak giren rahatsızlık, Neale'nin Mary Hart’ın sesine katlanamaması ile meydana geldi.

Televizyondaki sunucunun sesine katlanamayan kadın sayesinde literatüre giren bir hastalık: Mary Hart Sendromu

Amerika'da uzun yıllardır yayın hayatını sürdüren Entertainment Tonight adlı programını sunucu Mary Hart kariyerinin en enteresan olayını yaşayarak tıp tarihine geçti. Dianne Neale adlı hasta Mary Hart’ın sesini duyduğunda epilepsi nöbeti geçirmeye başladı. Ailesi Dianne’nın durumuna ilk önceleri inanmasa da kendi gözleriyle gördükten sonra onu bir doktora götürmeye karar verdi.

Albany Tıp fakültesi Nöroloji Profesörü Dr. Venkat Ramani tarafından bir takım testlere tabi tutuldu. Test esnasında Mary Hart'ın sesini duyan Dianne'nin epilepsi nöbeti geçirdiği, karnını ovaladığı, başını tuttuğu ve geçici bilinç kaybı yaşadığı tespit edildi. Bu durumun toplamda 1,5 ila 2 dakika sürdüğü gözlendi.

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Doktorlar, Dianne'nin Mary Hart'ın sesine bu tepkiyi neden verdiği hala tam olarak tespit edemese de sebebinin nörolojik olduğu düşünülüyor. Daha Dianne'nin hastalığının nedeni tespit edilememişken Mary Hart Sendromu, kısa süre içerisinde ülkenin her yerinden duyuldu ve çoğu kişi için alay konusu oldu. Vaka 1991 yılında The England Journal Of Medicine "Audiogenic Epilepsy Induced By A Specitic Television Performer" başlığı ile yayınlandı.

Mary Hart'a rakip olan pek çok sunucu bu durumu espri konusu yaparken, birçok insan Dianne'nin evinin yakılarında Mary Hart'ın ses kaydını son ses açtı. Bu olay zaman içerisinde unutulsa da Mary Hart Sendromu, tıp literatürüne girmeyi başardı.

1997 yılında benzer bir vaka bu sefer de işitsel olarak değil görsel uyaranla Japonya’da ortaya çıktı. Pokemon'daki bir karakterin gözlerindeki hızlı hızlı yanıp sönen ışık, 700 kişinin hastanelik olmasıyla tıp literatüründeki yerini aldı.

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