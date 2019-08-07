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Hindistan'da heyelanda toprak altında kalan adam, köpek sayesinde kurtuldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 07.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

Hindistan’da görülen yoğun yağışlar sonucu meydana gelen heyelan, otoyol üzerinde yürüyen adamın toprak altında kalmasına sebep oldu. Bomba arama köpeği tarafından bulunan adamın toprağın altından canlı çıkarıldığı o anlar, amatör kamera tarafından görüntülendi.

Hindistan’ın Kaşmir bölgesinde etkili olan yağışlarda heyelan meydana geldi.

Bu sırada otoyolun kenarında yürüyen akıl sağlığı yerinde olmayan Pradeep Kumar isimli vatandaş ise heyelanda toprak altında kaldı.

BOMBA ARAMA KÖPEĞİ BULDU

1 gün boyunca toprağın altında kalan Kumar, ertesi gün arama kurtarma çalışmasında yer alan Ajaxi isimli bomba arama köpeği sayesinde bulundu. Köpeğin, toprağın altındaki adamı koklayarak bulduğu belirtildi. Arama kurtarma ekipleri, Kumar’ı yerin altından çıkardı. Hastaneye kaldırılan Kumar’ın olay sebebiyle geçirdiği şokla birlikte konuşamadığı belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan köpek heyelan

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