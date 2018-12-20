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Hindistan'da kasırga sonrası gökten balık yağdı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.12.2018 10:22 | Son Güncelleme

Hindistan'da meydana gelen kasırga sonrası gökten çok sayıda balık yağdı. Hindistan'ın güney bölgesinde görülen gökten balık yağması sonrası çekilen görüntüler herkesi şaşırttı.

Güney Hindistan'daki Andhra Pradesh kasabasında kasırga sonrası gökten balık yağdı. Kuvvetli kasırga sonrasında denize yakın bölgelerde görülen bu doğa olay eski zamanlardan bu yana denizden çekilen balıkların yere düşmesiyle açıklanıyor.

Kuvvetli rüzgarın denizden aldığı balıklar, kasırganın taşımasıyla başka bir yere yağıyor. Hintli köylüler kuvvetli kasırga sonrasında yerdeki balıklar görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi ve cep telefonu ile bu doğa olayını kaydettiler. (DHA)

PARTNERBunlar gerçek mi?Bunlar gerçek mi?
Kamerayı görünce duramadı!Kamerayı görünce duramadı!
Nasıl kaçacağını şaşırdıNasıl kaçacağını şaşırdı
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Anahtar Kelimeler:
Hindistan balık yağış kasırga Andhra Pradesh

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