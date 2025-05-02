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Hindistan'da skandal! Okul yemeğinde ölü yılan çıktı, öğrenciler zehirlendi!

Hindistan’ın doğusundaki Bihar eyaletinde, 100’den fazla çocuk okul yemeğinde ölü bir yılan bulunmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'da skandal! Okul yemeğinde ölü yılan çıktı, öğrenciler zehirlendi!
Jale Uslu

Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) tarafından yapılan açıklamada, olayın Bihar eyaletine bağlı Mokama kentinde yaşandığı belirtildi.

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YEMEKTEN ÇIKARIP SERVİS ETMİŞ

500 öğrenciye ücretsiz olarak verilen öğle yemeğinde ölü bir yılanın bulunduğu, ancak okul aşçısının yılanı yemekten çıkararak servise devam ettiği açıklandı. Yemeği yedikten sonra birçok öğrencinin rahatsızlandığı ifade edildi. Komisyon, bazı çocuklarda baş dönmesi ve kusma belirtileri görüldüğünü söyledi.

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Komisyon açıklamasında, "İddialar doğruysa, bu durum öğrencilerin insan haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğine işaret etmektedir" ifadelerine yer verildi. Eyalet yetkililerinden iki hafta içinde çocukların sağlık durumunu da kapsayan ayrıntılı bir rapor talep edildiği duyuruldu.

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2013 yılında bu tür yemeklerdeki pestisitler en az 23 öğrencinin ölümüne yol açmış, bu durum hükümeti güvenlik standartlarını iyileştirmeye yöneltmişti. (DHA)

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Hindistan
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