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Hindistan'daki uçak kazasının ses kaydı ortaya çıktı! Suikast mı hata mı? "Neden kestin?"

Hindistan'dan Londra'ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağı kalkıştan saniyeler sonra yere çakılarak 241 kişinin ölümüne neden olmuştu. 12 Haziran'da yaşanan facianın ardından ön rapor yayınlandı. Raporda pilotların konuşmasına da yer verildi.

Hindistan'daki uçak kazasının ses kaydı ortaya çıktı! Suikast mı hata mı? "Neden kestin?"

Hindistan'ın batısındaki Ahmedabad kentinden Londra'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü. 242 kişiden bir kişi hariç herkesin öldüğü kazayla ilgili ön rapor yayınlandı.

Hindistan daki uçak kazasının ses kaydı ortaya çıktı! Suikast mı hata mı? "Neden kestin?" 1

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

İncelenen uçak verileri ve ses kayıtlarında her iki yakıt anahtarının da kesildiği öğrenildi. Yakıt kontrol anahtarlarının “CUTOFF” (yakıt durdu) konumundan “RUN” (yakıt akışı) konumuna geri döndürüldüğü ortaya çıktı. Bu da motorların hepsinin durmasına neden oldu. Uzmanlar yakıt kontrol anahtarlarının yanlışlıkla hareket ettirilmek üzere tasarlanmadığını belirtti.

Hindistan daki uçak kazasının ses kaydı ortaya çıktı! Suikast mı hata mı? "Neden kestin?" 2

Yayınlanan ses kaydında ise bu durumun ardından pilotlardan biri "Yakıtı neden kestiniz?" diye soruyor. Diğeri, "Ben kesmedim," diye yanıtlıyor. Uçak Kazası Soruşturma Bürosu'na (AAIB) göre, talihsiz uçağın her iki motoru da ilk itme kaybının ardından bir anlığına toparlandı, ancak anahtarlar "ÇALIŞ" konumuna geri getirildiğinde bile dengeye kavuşamadı. Kaza, 260 kişinin ölümüne yol açtı.

Hindistan daki uçak kazasının ses kaydı ortaya çıktı! Suikast mı hata mı? "Neden kestin?" 3

ANAHTAR BİLEREK Mİ ÇEVRİLDİ?

Uzmanlar güvenlik kilitleri olduğu için anahtarların kazara çevrilemeyeceğini söylüyor. Raporda motor gücünü kesmeyi gerektirecek yangın gibi acil bir durumun da olmadığı belirtiliyor. Raporda ayrıca, 2. motorun yeniden çalıştırılabildiği ancak çekirdek hız yavaşlamasını durduramadığı ve çekirdek hız ivmelenmesini ve toparlanmasını artırmak için yakıtı tekrar tekrar verdiği belirtildi.

Hindistan daki uçak kazasının ses kaydı ortaya çıktı! Suikast mı hata mı? "Neden kestin?" 4

Pilotların hangisinin neyi söylediği ya da yardım çağrısını kimin yolladığı belirtilmedi. kazanın kasıtlı mı yoksa hata sonucu mu meydana geldiği sorusunun cevabı ise hala merak ediliyor.

Hindistan daki uçak kazasının ses kaydı ortaya çıktı! Suikast mı hata mı? "Neden kestin?" 5

Uçağın 56 yaşındaki kaptanı Sumeet Sabharwal'in 15 bin 638 saat uçuş tecrübesi vardı ve aynı zamanda Air India'da eğitmen olarak görev yapıyordu. 32 yaşındaki yardımcı pilotu Clive Kunder ise 3 bin 403 saatlik uçuş deneyimine sahipti.

Kaynak: indiatoday

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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