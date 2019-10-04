İlginç açıklama: Kendi helikopterimizi düşürdük!

Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Rakesh Singh Bhadauria, Cammu Keşmir'de 27 Şubat'ta düşen Hindistan'a ait MI-17 tipi askeri helikopterin, bir Hint füzesiyle yanlışlıkla düşürüldüğünü ve bunun "büyük bir hata" olduğunu belirtti.

Bhadauria, hava kuvvetlerinin olayla ilgili soruşturmayı tamamladığını, helikopterin Hint Hava Kuvvetlerine ait bir füzeyle vurulduğunun belirlendiğini ve iki subaya verilecek cezayla ilgili işlem başlatıldığını ifade etti.

Rakesh Singh Bhadauria, "Bunun büyük bir hata olduğunu kabul ediyoruz ve bu tür hataların gelecekte tekerrür etmemesi için gerekli adımlar atılıyor." dedi.

Yetkililer, Budgam bölgesinde meydana gelen olayda 6 hava kuvvetleri mensubu ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

NDTV haber kanalı, Pakistan'ın, helikopterin düşmesiyle bağlantısı olmadığını savunduğunu duyurmuştu.

Hint yetkililer, ilk etapta helikopterin düşme nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Yerel basında 27 Şubat'ta Cammu Keşmir'de MI-17 tipi helikopterin, karadan havaya füzeyle vurulduğu haberleri çıkmıştı.