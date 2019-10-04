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İlginç açıklama: Kendi helikopterimizi düşürdük!

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DÜNYA  | 04.10.2019 15:23 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 27 Şubat'ta düşen Hindistan'a ait helikopterin, Hint Hava Kuvvetleri tarafından yanlışlıkla vurulduğu açıklandı.

İlginç açıklama: Kendi helikopterimizi düşürdük!

Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Rakesh Singh Bhadauria, Cammu Keşmir'de 27 Şubat'ta düşen Hindistan'a ait MI-17 tipi askeri helikopterin, bir Hint füzesiyle yanlışlıkla düşürüldüğünü ve bunun "büyük bir hata" olduğunu belirtti.

Bhadauria, hava kuvvetlerinin olayla ilgili soruşturmayı tamamladığını, helikopterin Hint Hava Kuvvetlerine ait bir füzeyle vurulduğunun belirlendiğini ve iki subaya verilecek cezayla ilgili işlem başlatıldığını ifade etti.

Rakesh Singh Bhadauria, "Bunun büyük bir hata olduğunu kabul ediyoruz ve bu tür hataların gelecekte tekerrür etmemesi için gerekli adımlar atılıyor." dedi.

Yetkililer, Budgam bölgesinde meydana gelen olayda 6 hava kuvvetleri mensubu ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

NDTV haber kanalı, Pakistan'ın, helikopterin düşmesiyle bağlantısı olmadığını savunduğunu duyurmuştu.

Hint yetkililer, ilk etapta helikopterin düşme nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Yerel basında 27 Şubat'ta Cammu Keşmir'de MI-17 tipi helikopterin, karadan havaya füzeyle vurulduğu haberleri çıkmıştı.

HİNDİSTAN - PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurmuştu.

PİLOT SERBEST BIRAKILMIŞTI

Hint pilot Abhinandan Varthaman'ın uçağı, 27 Şubat sabahı girdiği Pakistan hava sahasında diğer Hint jetiyle birlikte Pakistan jetleri tarafından vurulmuş, Varthaman'ın uçağı Pakistan sınırları içine düşmüştü.

Varthaman uçağından kendisini fırlatmış, paraşütle indiği yerde Pakistanlı askerler tarafından gözaltına alınmıştı. Pakistanlı yetkililer, 1 Mart'ta, gözaltındaki Hint pilot Varthaman'ı, Hint yetkililere teslim etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Hindistan helikopter VURMAK

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