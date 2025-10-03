Hindistan ile Çin arasında direkt uçuşlar yeniden başlıyor

Hindistan ile Çin arasında Covid-19 ve sonrasında sınırda yaşanan çatışmalar nedeniyle durdurulan direkt uçuşların bazı kentlerde ekim ayının sonu itibarıyla yeniden başlayacağı duyuruldu. Hindistan'ın Pekin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, iki ülkenin belirli kentleri arasında direkt uçuşların ekim sonu itibarıyla hava yolu şirketlerinin kararları uyarınca başlayacağı kaydedildi. Açıklamada, bu adımın, ‘Hindistan hükümetinin Çin ile ilişkileri kademeli olarak normalleştirme girişimlerinin’ bir parçası olduğu belirtildi.