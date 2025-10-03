Mynet Trend

Hindistan ile Çin arasında direkt uçuşlar yeniden başlıyor

HİNDİSTAN, Çin ile 2020'de askıya alınan direkt uçuşların ekim sonu itibarıyla yeniden başlayacağını bildirdi.

Hindistan ile Çin arasında Covid-19 ve sonrasında sınırda yaşanan çatışmalar nedeniyle durdurulan direkt uçuşların bazı kentlerde ekim ayının sonu itibarıyla yeniden başlayacağı duyuruldu. Hindistan'ın Pekin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, iki ülkenin belirli kentleri arasında direkt uçuşların ekim sonu itibarıyla hava yolu şirketlerinin kararları uyarınca başlayacağı kaydedildi. Açıklamada, bu adımın, ‘Hindistan hükümetinin Çin ile ilişkileri kademeli olarak normalleştirme girişimlerinin’ bir parçası olduğu belirtildi.

