MAGAZİN

Hint düğünüyle evlenecek

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.11.2018 13:48 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu bekarlığa görkemli ve gösterişli bir partiyle veda etti.

Önümüzdeki ay, bir süredir birlikte olduğu Nick Jonas ile evlenmeye hazırlanan Hint asıllı İngiliz oyuncu Priyanka Chopra, bekarlığa veda gecesini de Amsterdam'da yaptı.

Priyanka Chopra

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Ünlü oyuncu bekarlığa görkemli ve gösterişli bir partiyle veda etti. Önümüzdeki ay, bir süredir birlikte olduğu Nick Jonas ile evlenmeye hazırlanan Hint asıllı İngiliz oyuncu Priyanka Chopra, bekarlığa veda gecesini de Amsterdam'da yaptı.
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Yakın arkadaşlarının katıldığı ve birkaç gün süren partilerde çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından bol bol paylaştı 36 yaşındaki Chopra. Güzel oyuncunun, özellikle pijamalı pozları takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. FOTOĞRAFLAR: PRIYANKA CHOPRA INSTAGRAM
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Chopra ile 26 yaşındaki Nick Jonas'ın düğünü önümüzdeki ay gelinin ana vatanı olan Hindistan'da yapılacak.
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Anahtar Kelimeler:
Priyanka Chopra Nick Jonas

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