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Hint filmi Jai Bhim, IMDB en çok beğenilenlerde ‘Baba’ filmini geride bıraktı

17.11.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema ve diziler konusunda bilgiler sağlayarak kullanıcıların yapımları oyladığı İnternet Film Veri Tabanı’na (IMDB) göre, Hindistan yapımı Jai Bhim filmi, Baba (Godfather) ve Esaretin Bedeli (Shawshank Redemption) filmlerini geride bırakarak 9.6 ratinge ulaştı. 104 bin kişinin oyları sonucunda film, şimdilik ‘en iyi film’ unvanı aldı.

Hint filmi Jai Bhim, IMDB en çok beğenilenlerde ‘Baba’ filmini geride bıraktı

ABD'de faaliyet gösteren ve Amazon'un alt kuruluşu olan IMDB verilerine göre yaklaşık 104 bin kişinin oyladığı Jai Bhim (Yaşasın Bhim) adlı Hindistan yapımı film, tüm zamanların en fazla beğenilen Esaretin Bedeli (9.3) ve Baba (9.2) filmlerini geride bırakarak 9.6 ratinge ulaştı.

kapak hint

Hindistan'daki kast sistemini yansıtan film, kast sisteminin en altında yer alan Dalitlerin hikayelerinden oluşuyor. Hindistan'ın ünlü oyuncularından Suriya'nın oynadığı filmin yönetmeni ve yazarının T.J. Gnanavel olduğu belirtildi.

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LİSTEDE UZUN ZAMAN SONRA DEĞİŞİKLİK YAŞANDI

baba

2021 yapımı Jai Bhim adlı filmin uzun süre bu ratingte kalması halinde IMDB'nin tüm zamanlar en çok beğenilen filmlerinin yansıdığı 'En Fazla Rating' alan filmler listesinde 1. sıraya yerleşme ihtimali bulunuyor.

esaretin bedeli

(DHA)

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