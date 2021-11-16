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  4. Ünlü yönetmen sevenlerini mutlu edecek haberi verdi! Gladyatör 2 filminin senaryosunu tamamladığını söyledi

Ünlü yönetmen sevenlerini mutlu edecek haberi verdi! Gladyatör 2 filminin senaryosunu tamamladığını söyledi

16.11.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yönetmen Ridley Scott, Gladyatör filminin devam projesinin senaryosunun tamamlandığını söyledi. Gladyatör 2’nin hazırlıklarına Kitbag filminden sonra başlayacak olan yönetmen sevenlerini heyecanlandırmayı başardı.

Ünlü yönetmen sevenlerini mutlu edecek haberi verdi! Gladyatör 2 filminin senaryosunu tamamladığını söyledi

Ridley Scott, geçtiğimiz günlerde Deadline‘a verdiği röportajda, bu yılın iddialı yapımlarından House of Gucci, The Last Duel ve senaryosunu tamamladığı Gladyatör 2 hakkında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda filmin senaryosunun yazım aşamasında olduğunu açıklayan Scott, senaryonun tamamlandığı müjdesini verdi. Scott, Oscar ödüllü Gladyatör filminin devamı olacak olan yapımın senaryosunu, son olarak The Batman ve The Unforgivable filmlerinde yer alan Peter Craig ile kaleme aldığını belirtti.

SIRADAKİ YAPIM: KITBAG

Ödül sezonuna iddialı yapımlarla giren Ridley Scott, Gladyatör 2 çekimlerinin Jodie Comer ve Joaquin Phoenix’in başrollerinde yer aldığı, Napolyon Bonapart’ın hayatını konu alan Kitbag filminden sonra başlayacağının da açıkladı.

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GLADYATÖR 2 HAKKINDA

Ridley Scott, 11 dalda Oscar’a aday gösterilen, En iyi Film ve En İyi Erkek Oyuncu dâhil olmak üzere toplamda beş dalda Oscar kazanan Gladiator‘ün devam filminin ilk filmden 25-30 yıl sonrasını ele alacağını ve ilk filmde Connie Nielsen‘ın canlandırdığı Lucilla’nın oğlu Lucius karakterine odaklanacağını belirtti.

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