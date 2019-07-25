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Hint polisi, akıntıya kapılan adamı böyle kurtardı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2019 19:03 | Son Güncelleme

Hindistan’da nehirde akıntıya kapılan bir adamı, polis, suya atlayarak kurtardı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, polis memuruna çok sayıda tebrik mesajı yollandı.

Olay, Hindistan’ın Uttarancal eyaletindeki Ganj Nehri’nde meydana geldi.

Akıntıya kapılarak sürüklenen bir adamı, polis, suya atlayarak kurtardı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Polisin, akıntıya kapılan adamı fark ettiği anda suya atlayarak adama doğru yüzdüğü; ardından boğulmak üzere olan adamı tutarak kıyıya doğru yüzdüğü görüldü.

Görüntülere çok sayıda tebrik mesajı geldi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan nehir polis

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