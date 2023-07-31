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  4. Hipodrom savaş alanına döndü! 6 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Hipodrom savaş alanına döndü! 6 kişinin yaralandığı kavga kamerada

31.07.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesindeki hipodromda, at sahibi iki grup birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü tekme, yumruk ve kürekli kavgada 6 kişi yaralandı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı. İşte o görüntüler...

Şirinyer Hipodromu'nda dün öğle saatlerinde hayvanlarını muayene ettirmek için sıraya giren at sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme, yumruk ve küreklerle saldırdı. Hipodromun savaş alanına döndüğü kavgada 6 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Taraflar şikayetçi olmazken, kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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(DHA)

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İzmir kavga Hipodrom

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