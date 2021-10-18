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Hira Han nerede? Demet Akalın ve Okan Kurt’un restoranı Hira Han’a nasıl gidilir?

18.10.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt, Hira Han adındaki restoranını faaliyete geçirmişti. Dekorasyona ciddi paralar harcanan Hira Han, yemeklerinin dışında boğaz manzarasıyla da dikkat çekiyor.

Hira Han nerede? Demet Akalın ve Okan Kurt’un restoranı Hira Han’a nasıl gidilir?

Farklı salonları ve modern iç mekanıyla tasarlanan Hira Han, Gaziantep yemeklerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. 2020 yılında açılan Hiran Han restoranının ismi, Demet Akalın ile Okan Kurt’un kızları Hira’dan geliyor…

HİRA HAN NEREDE?

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Göksu mahallesi Küçüksu caddesi üzerinde yer alan Hira Han, boğaza sıfır bir mekândır.

Gaziantep yemekleri yapılan Hira Han’da kullanılan tüm mutfak malzemelerinin Antep’ten geldiği söyleniyor.

Hira Han nerede? Demet Akalın ve Okan Kurt’un restoranı Hira Han’a nasıl gidilir?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde uygulanan kısıtlamalarda geçinemediğini söyleyen Demet Akalın, o dönem şaşkınlık yaratmıştı. Bu açıklamasından sonra da lüks restoran olan Hira Han’ın açılışının yapılması, Demet Akalın hayranlarını şaşırtmıştı.

Akalın, daha sonra Hira Han’ın Okan Kurt’un ailesine ait olduğunu söylemişti. Okan Kurt da Hira Han’ı kardeşi Dilan Kurt’a ait olduğunu açıklamıştı.

Hira Han nerede? Demet Akalın ve Okan Kurt’un restoranı Hira Han’a nasıl gidilir?

HİRA HAN’A NASIL GİDİLİR?

Caddebostan, Kadıköy’den Han Restoran adresine toplu taşıma ile nasıl gidilir burada bulabilirsiniz.

Otobüs: 16, 16D, 4, ER1
Tren: MARMARAY
Metro: M4
Minibüs / Dolmuş: DOLMUŞ: D-36, DOLMUŞ: D34

Bağdat Çıkışı / Erenköy Yönü 273 metre uzaklıkta, 4 dk yürüme mesafesinde.

Mücahit Sokak 470 metre uzaklıkta, 6 dk yürüme mesafesinde.

Şen Sokak 483 metre uzaklıkta, 7 dk yürüme mesafesinde.

Erenköy / Bagdat Caddesı Yönü 570 metre uzaklıkta, 8 dk yürüme mesafesinde.

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Demet Akalın
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