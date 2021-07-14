Hızlı ve Öfkeli 9 filminin çekimlerinde 350 araba hurdaya çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle çekim ve vizyon tarihi ertelenen dünyaca ünlü aksiyon serisi Hızlı ve Öfkeli’nin 9. halkası, yeni bir rekora imza attı. 2001 yılında ilk filmiyle sinema seyircisinin gönlünde taht kuran yapım 20 yılı aşkın süredir hayranlarını selamlamaya devam ediyor. 2 Temmuz’da Türkiye’de vizyonda giren film 418 bin kişi tarafından izlendi.

Kadrosunda Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster gibi isimlerin yer aldığı film kullanılan otomobillerle büyük dikkat çekti. Independent Türkçe'nin Topgear’dan aktardığı habere göre Hızlı ve Öfkeli serisinin otomobil koordinatörü Dennis McCarthy, aksiyon filmlerinde sık sık rastlanan benzer araçların yanı sıra özel parçaların da kullanıldığını ifade etti.

SPONSORLAR ÖDEDİ

Koordinatör, aksiyon sahnelerinin çekiminde çok fazla tekerlek kullanıldığını ve eğer sponsorlar devreye girmeseydi tekerlek maliyetinin filmin giderlerinin büyük kısmını oluşturabileceğini söyledi. McCarthy, filmin çekimlerinde 350 aracın hurdaya çıktığını, ancak bunun serinin geri kalan filmlerine kıyasla ortalama olduğunu açıkladı.



