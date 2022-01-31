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Hızlı ve Öfkeli filminin kadrosuna dahil oldu! Jason Momoa’nın hayranlarını heyecanlandıran haber geldi

31.01.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en çok seyredilen aksiyon serilerinden biri olarak kabul edilen Hızlı ve Öfkeli’nin yeni halkası için sevenlerini heyecanlandıran bir haber geldi. Başrollerini Dwayne Johnson, Jason Statham ve Luke Evans gibi isimlerin paylaştığı yapıma Jason Momoa’nın katılacağı duyuruldu.

Hızlı ve Öfkeli filminin kadrosuna dahil oldu! Jason Momoa’nın hayranlarını heyecanlandıran haber geldi

Aquaman ve Game of Thrones yıldızı Jason Momoa, resmi olarak Hızlı ve Öfkeli filminin kadrosuna katılacaüı duyuruldu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Mamoa’nın Hızlı ve Öfkeli ailesin katıldığı açıklandı.

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Justin Lin'in yönettiği film, geçici olarak Hızlı ve Öfkeli 10 olarak adlandırılıyor ve Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang ve Charlize Theron da dahil olmak üzere tüm ekibin geri dönmesi bekleniyor.

Beyazperde'nin haberine göre film; Hızlı ve Öfkeli 10 filminin 19 Mayıs 2023 taihinde vizyona girmesi bekleniyor. Momoa, 2001'den beri devam eden seriye katılan en son katılan isim olarak sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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