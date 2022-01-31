Hızlı ve Öfkeli filminin kadrosuna dahil oldu! Jason Momoa’nın hayranlarını heyecanlandıran haber geldi

Aquaman ve Game of Thrones yıldızı Jason Momoa, resmi olarak Hızlı ve Öfkeli filminin kadrosuna katılacaüı duyuruldu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Mamoa’nın Hızlı ve Öfkeli ailesin katıldığı açıklandı.

VİZYON TARİHİ KESİNLEŞTİ

Justin Lin'in yönettiği film, geçici olarak Hızlı ve Öfkeli 10 olarak adlandırılıyor ve Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang ve Charlize Theron da dahil olmak üzere tüm ekibin geri dönmesi bekleniyor.

Beyazperde'nin haberine göre film; Hızlı ve Öfkeli 10 filminin 19 Mayıs 2023 taihinde vizyona girmesi bekleniyor. Momoa, 2001'den beri devam eden seriye katılan en son katılan isim olarak sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



