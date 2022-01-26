Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Emma Thompson, ilk kez çıplak sahnede oynadığını itiraf etti! “Bu yaştan sonra çok zordu”

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Emma Thompson, 35 yıldır sinemada birbirinden farklı karakterlere hayat veriyor. 62 yaşındaki oyuncu son filmi için meslek hayatında ilk kez çıplak bir şekilde kamera karşısına geçtiğini söyledi. Oscar'lı oyuncu, 'Good Luck to You, Leo Grande' adlı komedi filminde bir sahnede ayna karşısında tamamen çıplak kaldı.

“KUSURLU BEDENLERE ALIŞKIN DEĞİLİZ”

Thompson filmde, ilerleyen yaşına rağmen cinsel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan ve bunun için bir seks işçisi kiralayan bir öğretmeni canlandırıyor. Sundance Film Festivali'nde filmi gösterilen ve faestival kapsamında düzenlenen bir panelde konuşan Thompson, "Bu yaşta soyunmak son derece zorlayıcı.Bu yaşa gelinceye kadar böyle bir şeyi yapabileceğimi hiç düşünmemiştim" dedi.

Thompson, ayna karşısında üzerindeki bornozu çıkardığı sahne için "Bu yaşta böyle bir sahnede oynamak çok zorlayıcı. Çünkü beyazperdede kusurları olan bedenler görmeye alışkın değiliz" ifadesini kullandı. Bedenleri doğal halleriyle görüntülemenin önemli olduğunu belirten Thompson, bir daha böyle bir sahnede oynamayacağını sözlerine ekledi.



