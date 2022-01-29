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Brad Pitt ve George Clooney yeni filmleri için şaşırtan bir ücrete anlaştılar

29.01.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood’un başarılı oyuncuları arasında kabul edilen Brad Pitt ve George Clooney birlikte rol alacakları yeni projelerine dair detayları paylaştılar. Ünlü isimler oynadıkları yüksek bütçeli işlerin aksine yeni filmde daha düşük ücret almayı kabul etti. Ancak bunun için bir şartları olduğunu dile getirdiler.

Brad Pitt ve George Clooney yeni filmleri için şaşırtan bir ücrete anlaştılar

Hollywood’un iki usta ismi George Clooney ve Brad Pitt’in başrollerini üsteleneceği yeni bir filmin hazırlıklarına başlandı. Film, birden fazla stüdyo ve yayın kanalı arasında yaşanan ihale savaşı sonrası kendine Apple TV’de yer buldu.

İki ismin başrolleri paylaşacağı projeyi, Spider-Man: No Way Home filminin yönetmeni Jon Watts yazıp yönetecek. Filmi, Clooney’nin yapım şirketi Smokehouse Pictures ile Pitt’in şirketi Plan B ortak bir çalışma ile ortaya çıkaracak. Oscar ödüllü aktör ve yönetmen Clooney, Apple'ın bir şartı kabul etmesi halinde filmden Brad Pitt ile kendisinin daha düşük maaş almayı kabul ettiğini söyledi.

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"DAHA TİYATRAL OYNAMAK İSTEDİK"

Clooney, “Yapımcıya filmde daha az süre yer almak istediğimizi, böylece daha tiyatral oynayabileceğimizi söyledik. Onlar da bu fikrin harika olduğunu söyleyip kabul ettiler” dedi.

Clooney film hakkında heyecan verici bir dönem geçirdiklerini söyleyerek, “Bu arada bu, gerçekleşen nadir tekliflerdendi. Apple, Brad ve benim için gerçekten büyük bir rakamla geldi” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Brad Pitt George Clooney
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