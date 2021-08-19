Hızlı ve Öfkeli serisinin 10. filminin tarihi belli oldu! Hız kesmeden devam ediyor

Hızlı ve Öfkeli serisinin baş karakterlerinden Dominic Toretto’yu canlandıran tecrübeli oyuncu Vin Diesel, daha önce yaptığı açıklamada serinin 10. filminin 1 ve 2 şeklinde iki ayrı bölüm olarak yayınlanacağını ve şu an için 19 yıllık maziye sahip olan film serisini sona erdireceğini ifade etmişti. Hızlı ve Öfkeli 10 filmi, serinin finalinden bir önceki yapım olma özelliğini koruyor. Bu nedenle hayranları yeni filmi daha büyük bir merakla beklemeye başladı.

EFSANE SONA ERECEK

Hızlı ve Öfkeli 10'un açıklanan resmi vizyon tarihi 7 Nisan 2023 oldu. Hızlı ve Öfkeli 10 filminin yönetmen koltuğunda ise Justin Lin yer alacak. Kadro henüz açıklanmasa da serinin yıldızı Vin Diesel'in Tyrese Gibson, Sung Kang, Chris Bridges, Jordana Brewster ve Michelle Rodriguez'le birlikte geri dönmesi bekleniyor.



