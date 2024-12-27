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  4. Holding'in yıldızı Melisa Döngel geceye kırmızılar içinde geldi! Davet tarzı tam not aldı

Holding'in yıldızı Melisa Döngel geceye kırmızılar içinde geldi! Davet tarzı tam not aldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.12.2024 10:25
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Şimdilerde Atv'nin yeni dizisi Holding'te 'Sema' karakterine hayat veren Melisa Döngel katıldığı bir davete kırmızılar içerisinde geldi. İddialı tarzı ve cesur seçimleriyle adından söz ettiğimiz Melisa Döngel bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Holding'in yıldızı Melisa Döngel geceye kırmızılar içinde geldi! Davet tarzı tam not aldı

Hangimiz Sevmedik, Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kirli Sepeti ve şimdilerde de Holding dizisinde rol alan Melisa Döngel her adımıyla olay oluyor.

Bir davetin yeni yıl partisine katılan Melisa Döngel geceye kırmızılar içerisinde geldi. İddialı tarzı ve cesur seçimleriyle adından söz ettiğimiz Döngel bu haliyle çok beğenildi.

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YORUM YAĞDI

Kırmızı göğüs dekolteli ve mini elbisesiyle tüm bakışları üzerine toplayan güzel oyuncuya sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok güzel', 'çok beğendim' gibi yorumlar yapıldı.

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Güzel oyuncu 18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Rus asıllıdır ve Rusya vatandaşlığına sahiptir.

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Eitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizide "Sevtap" karakterini canlandırarak yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel
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