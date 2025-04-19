Hollanda'da 1300 yıllık altın ve gümüş hazinesi bulundu! Kurban törenlerinin düzenlenmesine işaret ediyor...

Hollanda'nın Hezingen kasabasında 1300 yıl boyunca toprak altında kalan altın ve gümüş hazine, bulundu. Arkeologlar, bölgede gerçekleştirdikleri kazılarda yaklaşık 100 adet altın ve gümüş sikke, altın kolye uçları, küpeler ile altın ve gümüş parçalarına ulaştı.

GERMENLERE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR!

Kazılarda ortaya çıkan hayvan kemikleri, bölgede kurban törenlerinin düzenlendiğine işaret ediyor. Bu ritüellerin, dönemin pagan inançlarını sürdüren Germen topluluklarına ait olduğu düşünülüyor. Hollanda Kültürel Miras Ajansı’ndan arkeolog Jan-Willem de Kort’a göre, bu alanda dini ritüeller düzenleyen topluluklar Germenlerdi. Kurban olarak sunulan değerli eşyalar “şeytanın parası” olarak görülüyordu.

Ritüel alanında yalnızca hazine değil, aynı zamanda ahşap direklerin dikili olduğu çukurlar da buldu. Bu direklerin yerleşim düzeni, ilkbahar ve sonbahardaki gece-gündüz eşitliğiyle ilişkili olabileceğine işaret ediyor.