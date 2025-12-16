Hollywood'da bir aile cinayetiyle yankılanıyor: Ünlü yönetmenin oğlu baş şüpheli!

ABD’li ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner’ın Los Angeles’taki evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çiftin 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

OĞULLARININ HAREKETLERİNDEN ENDİŞE EDİYORLARDI

ABD basınına yansıyan bilgilere göre Nick Reiner, cinayetten bir gece önce komedyen Conan O’Brien’ın verdiği bir davette sergilediği rahatsız edici davranışlarla dikkat çekti. Reiner çiftinin, oğullarının tavırlarından dolayı üzgün ve endişeli olduğu belirtilmişti.

MADDE BAĞIMLILIĞI VARMIŞ

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve dosyanın savcılığa sunulacağını açıkladı. Nick Reiner’in daha önce madde bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunları yaşadığı biliniyor.