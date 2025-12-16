Mynet Trend

Yüksek güvenlikli cezaevinde skandal: Görevli mahkûmla ilişki yaşadı

İngiltere bu skandalı konuşuyor, ülkenin en yüksek güvenlikli cezaevlerinden HMP Belmarsh’ta çalışan memur kadın, bir mahkûmla ilişki yaşadığını itiraf etti. 27 yaşında denetimli serbestlik görevinde çalışan genç kadın hapis cezasıyla karşı karşıya.

Çiğdem Sevinç

İngiltere’nin en yüksek güvenlikli cezaevlerinden biri olan HMP Belmarsh’ta skandal bir olay ortaya çıktı. Denetimli serbestlik görevlisi olarak görev yapan 27 yaşındaki Bethany Dent-Reynolds, cezaevinde bulunan hükümlü Kieran Robinson ile ilişki yaşadığını kabul etti.

3 AY SÜRDÜRMÜŞLER

Londra’daki Woolwich Crown Court’ta hakim karşısına çıkan Dent-Reynolds’un, görevini kötüye kullanarak kamu güvenini zedelediği belirtildi. Savcılık, genç kadının Şubat ile Mayıs 2024 tarihleri arasında mahkûmla uygunsuz bir ilişki yürüttüğünü açıkladı.

Mahkemede ayrıca Dent-Reynolds’un cezaevi kayıt sistemine yetkisiz erişim sağladığı iddiası da gündeme geldi. Bazı suçlamalar düşürülürken, sanık ana suçlamayı kabul etti.

HAPİS CEZASI ALABİLİR

Suçunu kabul eden Dent-Reynolds, 6 Şubat’ta yeniden hakim karşısına çıkacak. Hakkında hapis cezası verilmesi ihtimali bulunurken, sanık duruşma gününe kadar koşulsuz olarak serbest bırakıldı.

Terör suçluları ve ağır suçlardan hüküm giyen isimlerin tutulduğu HMP Belmarsh, İngiltere’nin en sıkı güvenlik önlemlerine sahip cezaevleri arasında yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
cezaevi Memur İngiltere hapishane
