Hollywood'un 'en kötü öpüşen' ünlüleri! Bomba açıklamalar

Romantik filmleri seven birisiyseniz ünlü oyuncuların bol bol öpüştüğünü görmüşsünüzdür. Hele bu romantik bir diziyse her bölümde aynı kişiler rollerine gerçeklik katmak için öpüşebilir hatta sevişebilir... İzlerken hiç problem yaratmayan o anlarda oyuncuların neler yaşadığını düşündünüz mü hiç?

Emma Watson - Daniel Radcliffe



Harry Potter serisinin sevilen ikilisinden Daniel Radcliffe, rol arkadaşı için oldukça acımasız bir eleştiride bulundu. Radcliffe, Emma Watson’un öpüşmesini "biraz hayvani" olarak nitelendirdi ve sözlerine "Ben bu öpücüğün yumuşak olacağını sanıyordum. Ama beni kuvvetli bir biçimde öptü" diyerek devam etti. “Böyle bir öpücük beklemiyordum" diyen Radcliffe "Ama şikâyet etmeyeyim. Benim yerimde olmak isteyen 10 binlerce genç erkek vardır elbette" diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı.

Harrison Ford - Helen Mirren



Deneyimli aktrist Helen Mirren, 1986 yılında The Mosquito Coast filminde kamera karşısına Harrison Ford ile birlikte geçmişti. Helen Mirren'ın anlattığına göre Harrison Ford kamera karşısında pek de öpüşemiyor. Üstelik Mirren sözlerini "Muhtemelen kamera dışında da öyle" diyerek rol arkadaşını yerden yere vurmuş oldu.

Jason Segal - Alyson Hannigan



Sanırım en kötü vaka bu olsa gerek. How I Met Your Mother dizisinin sevimli çiftinin her öpüşmesi meğer bir kabusmuş! Alyson Hannigan’ın anlattığına göre Jason Segal de öpüşemeyen ünlülerdenmiş. Üstelik söylentilere göre Hannigan birlikte kamera karşısına geçmeleri gereken öpüşme sahnesinde oynamak da istememiş. Çünkü Jason Segal tam bir sigara bağımlısı olduğundan izmarit gibi kokuyormuş.