Hollywood'un 'en kötü öpüşen' ünlüleri! Bomba açıklamalar

Romantik filmleri seven birisiyseniz ünlü oyuncuların bol bol öpüştüğünü görmüşsünüzdür. Hele bu romantik bir diziyse her bölümde aynı kişiler rollerine gerçeklik katmak için öpüşebilir hatta sevişebilir... İzlerken hiç problem yaratmayan o anlarda oyuncuların neler yaşadığını düşündünüz mü hiç? Siz filmlerdeki romantik ya da ateşli sahnelerden hoşlanıyor olabilirsiniz. Ama bazen o sahnelerde kamera karşısına geçen oyuncuların rol arkadaşları için o anlar cehenneme dönüşebiliyor. Milyonlarca insanı peşlerinde koşturan, hayranı olduğunuz yıldız ismin aslında çok kötü öpüşüyor olabileceğiniz hiç düşündünüz mü? İşte partnerleri tarafından ifşa edilen kötü öpüşen oyuncular. Angelina Jolie - James McAvoy

Kim derdi ki Angelina Jolie ile öpüşen birinin şikayet edebileceğini. Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Angeline Jolie ne kadar kötü öpüşebilir ki? İşte Jolie'nin Wanted filmindeki rol arkadaşı James McAvoy bu sorunun cevabını acımasızca verdi. McAvoy, Jolie ile öpüşmeyi "terletici ve hiç de hoş değil" diyerek tanımladı.

Emma Watson - Daniel Radcliffe

Harry Potter serisinin sevilen ikilisinden Daniel Radcliffe, rol arkadaşı için oldukça acımasız bir eleştiride bulundu. Radcliffe, Emma Watson’un öpüşmesini "biraz hayvani" olarak nitelendirdi ve sözlerine "Ben bu öpücüğün yumuşak olacağını sanıyordum. Ama beni kuvvetli bir biçimde öptü" diyerek devam etti. “Böyle bir öpücük beklemiyordum" diyen Radcliffe "Ama şikâyet etmeyeyim. Benim yerimde olmak isteyen 10 binlerce genç erkek vardır elbette" diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı. Harrison Ford - Helen Mirren

Deneyimli aktrist Helen Mirren, 1986 yılında The Mosquito Coast filminde kamera karşısına Harrison Ford ile birlikte geçmişti. Helen Mirren'ın anlattığına göre Harrison Ford kamera karşısında pek de öpüşemiyor. Üstelik Mirren sözlerini "Muhtemelen kamera dışında da öyle" diyerek rol arkadaşını yerden yere vurmuş oldu. Jason Segal - Alyson Hannigan

Sanırım en kötü vaka bu olsa gerek. How I Met Your Mother dizisinin sevimli çiftinin her öpüşmesi meğer bir kabusmuş! Alyson Hannigan’ın anlattığına göre Jason Segal de öpüşemeyen ünlülerdenmiş. Üstelik söylentilere göre Hannigan birlikte kamera karşısına geçmeleri gereken öpüşme sahnesinde oynamak da istememiş. Çünkü Jason Segal tam bir sigara bağımlısı olduğundan izmarit gibi kokuyormuş.

Jennifer Lawrence - Chris Pratt

Ağız kokusuyla başı belada olan Jennifer Lawrence bu sefer hazırlıklı davranmış. Passengers filminde başrolü paylaştığı Chris Pratt ile öpüşme sahnesi olan Jennifer Lawrence, bu sahne için ise kamera karşısına geçmeden önce bol bol nane çiğnediğini söyledi. Jennifer Lawrence - Liam Hemsworth

Hunger Games serisinde rol alan Liam Hemsworth güzeller güzeli meslektaşı Jennifer Lawrence hakkında yaptığı açıklamayla herkesi çok şaşırtmıştı. Jennifer Lawrence’nin çok iyi bir arkadaşı olduğunu ve onu çok sevdiğini söyleyen aktör filmdeki öpüşme sahnesi yüzünden arkadaşına sitem etti. Jennifer Lawrence Açlık Oyunları serisindeki öpüşme sahnesi öncesinde yediği sarımsak arkadaşı Liam Hemsworth’ün midesini bulandırmış. Yakışıklı oyuncu öpüşme sahnesi hakkında "Keşke öpüşme sahnesinden önce sarımsak yemeseydi" itirafında bulundu. Orlando Bloom - Keira Knightley

Orlando Bloom ve Keira Knightley ikilisi Karayip Korsanları serisinde tutkulu aşıkları oynamışlardı. Keira Knightley'e göre Orlando Bloom iyi öpüşmeyi beceremiyor. Keira Knightley - Johnny Depp

Aynı açıklamasının devamında Keira Knightley Johnny Depp'in bu konuda daha iyi olduğunu itiraf ediyor.