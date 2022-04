Hollywood'un yıldızı Jim Carrey kimdir? Jim Carrey kaç yaşında, nerelidir? Jim Carrey filmleri nelerdir?

Jim Carrey'den sinemaseverleri üzen bir haber geldi. Hollywood dünyasının usta ismi Jim Carrey oyunculuğu bırakma kararı aldı. Carrey, insanlar için önemli olacak bir hikaye gelirse tekrar bu yola girebileceğini söyleyerek açık kapı da bıraktı. Şimdiye kadar sayısız yapımda rol alan Jim Carrey'nin gelin hayatına dair bir yolculuğa çıkalım. İşte haberin detayları!

JİM CARREY KİMDİR?

Jim Carrey, 17 Ocak 1962 yılında Kanada'nın Ontario eyaletinde doğdu. Carrey, 1970'li yılların ortalarında, TV dizilerinde aldığı küçük rollerle oyunculuk dünyasına atıldı. Usta oyuncu ilk çıkışını 1993 yılında "In Living Color" isimli TV şovuyla yaptı. Doğaçlama yeteneğinin farkına varılmasından sonra Jim Carrey oynadığı 1994 yılı yapımı Ace Ventura: Pet Detective filmi ile televizyon dünyasından sinema dünyasına geçiş yaptı.

Yine 1994 yılında gişe rekoru kıran The Mask filmiyle asıl çıkışını yaptı. Aynı yıl Salak ile Avanak filminde canlandırdığı "Lloyd Christmas" karakteriyle ününü ikiye katladı. Daha sonra 1995 yılında Batman Forever filminde The Riddler yani bilmececi rolünde oynadı. Aynı yıl, Ace Ventura: When Nature Calls filminde oynayanarak başarısını artırdı. İki hayatlı, sıra dışı ve başına buyruk karakterleri canlandırdığı filmler Cable Guy (1996) ve Liar Liar (1997) ile devam etti.

Jim Carrey, Ekim 2004 yılında ABD vatandaşlığını almıştır ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem de memleketi Kanada'nın vatandaşı olduğundan çifte vatandaştır.

JİM CARREY EVLİ Mİ?

Oyuncu Jim Carrey iki kez evlendi. İlk evliliğini 1987 yılında Melissa Womer ile yaptı. Kızları Jane Erin Carrey, 6 Eylül 1987'de doğdu. Daha sonra Carrey, 1996 yılında Lauren Holly ile evlendi. Çift 1997 yılında ayrıldı.

JİM CARREY FİLMLERİ NELERDİR?