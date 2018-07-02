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Hollywood yıldızı Megan Fox, belgesel çekimi için Çanakkale'ye geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.07.2018 14:12 | Son Güncelleme

Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox, bir belgesel çekimi için geldiği Çanakkale'de Troya Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Hollywood yıldızı Megan Fox, belgesel çekimi için Çanakkale'ye geldi

Los Angeles merkezli, Türkiye'de faaliyet gösteren Karga 7 Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği ve Travel Channel ekranlarında önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan Mitolojik efsaneleri konu alan Myths & Bmysteries With Megan Fox isimli belgeselin Truva Savaşı'nı anlatan bölümünün çekimleri Çanakkale'deki Troya Antik Kenti'nde başladı.

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Oyuncu ve manken Megan Fox, çekim için geldiği Çanakkale'de Troya Antik Kenti'ni ziyaret etti.

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Oyuncu, burada belgesel çekimleri esnasında Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan'dan alan hakkında bilgi aldı.

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İşte Türkiye ve dünyanın önde gelen arkeolog, tarihçi ve bilimadamları eşliğinde gerçekleşen belgesel çekimleri için Çanakkale'de olan Megan Fox, sıcak hava dolayısıyla sık sık hasır şapka takarak güneşten korunmaya çalıştı. Troya'ya rahat bir kıyafet ile gelen Megan Fox, cep telefonuyla antik kentin fotoğraflarını da çekti.

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Bu sırada bir yandan da belgeselin çekimleri yapıldı. Antik kentte geniş güvenlik önlemleri alındığı görülürken, Fox'un yanına kimse yaklaştırılmadı ve fotoğraf çekimine izin verilmedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kişi başı giriş 25 TL. Biz giremiyoruz açıkçası Troyaya
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