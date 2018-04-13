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Hollywood yıldızı, Ölüdeniz'de

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2018 16:53 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü aktör Bradley Cooper, kiralık lüks yatıyla Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz’e geldi.

Hollywood yıldızı, Ölüdeniz'de

İki gün önce 'Blu 47' isimli lüks yatıyla Kumburnu Tabiat Parkı açıklarına demirleyen Bradley Cooper ve arkadaşları, zaman zaman denize girip yatta güneşlendi. Cooper ve arkadaşları, botla kıyıya yanaşıp kiraladıkları özel araçla Ölüdeniz ve Fethiye çevresini de gezdi. Hollywood yıldızının Ölüdeniz’i çok sevdiği öğrenildi.

Kumburnu Tabiat Parkı görevlisi Umut Aras, lüks yattan tabiat parkına botla gelen kişilerle hatıra fotoğrafı çektirdiğini belirtti. Fotoğraf çektirdiği kişileri ilk olarak tanıyamadığını ifade eden Aras, "Çektirdiğim fotoğrafa daha sonra baktığımda yüzü çok tanıdık geldi. Araştırdım ve Bradley Cooper olduğunu öğrendim. Cooper ve arkadaşları Kumburnu Tabiat Parkı'nda saç böreği yedi. Kısa süreli sohbetimizde, iki gündür Fethiye’de olduklarını ve Ölüdeniz’i çok beğendiklerini söylediler" dedi.

ABD'li tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Bradley Cooper, 'Alias' dizisindeki rolüyle tanınmıştı. 43 yaşındaki oyuncu, 'Bay Evet', 'Felekten Bir Gece', 'Umut Işığım', 'Umut Yok', 'Çalıntı Hayat' filmleriyle tanınırken, Irina Shayk ile tatilleri de magazin basınında uzun süre yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bradley Cooper Muğla fethiye

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