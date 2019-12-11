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Hortum, Bodrum'u vurdu! Yolda yürüyen kadın araçların arasına saklanarak kurtuldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Bodrum’da, denizden karaya vuran hortum, ortalığı savaş alanına çevirdi. Eşyaları havada uçuran hortuma yürürken yakalanan bir kadın, uçmaktan araçların arasında saklanarak kurtuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış ve fırtına uyarısının yapıldığı Bodrum’da aralıklarla yağış etkili oluyor. Bodrum’un Turgutreis ve Akyarlar mevkiinde ise hortum şoku yaşandı. Bugün akşamüstü saatlerinde Turgutreis açıklarından sahile vuran hortum, Amiral Kafe’yi savaş alanına çevirdi. Denizde bağlı bulunan birkaç metre uzunluğundan kayığı 10 metre yüksekliğe kadar çıkarıp karaya atan hortum, masa ve sandalyeleri havada uçuşturdu. Masa ve sandalyelerden bazıları ise denize uçtu. Yolda yürürken hortuma yakalanan bir kadın, kendisini sağa sola sürükleyen şiddetli fırtınadan park halindeki iki aracın arasına gizlenerek kurtuldu.

O esnada Amiral Kafe’de oturan Enis Karabük, “Marinada oturuyorduk. Aniden bir rüzgar geldi. Deprem zannettik. Marianın üzerinden büyük bir gürültüyle girdi. Çay bahçesinin önündeki masaları denize fırlattı. Denizdeki kayığı 10 metre havaya kaldırdı. Bir anda yere bıraktı. Sandalyeler masalar kırıldı” dedi.

Hortumun içinde kaldıklarını ifade eden Nezih Kuloğlu da “Helikopter iniyor sandık, anlayamadık. İçeri kaçmaya bile fırsatımız olmadı. Hortumun içinde kaldık. Birden bire geldi. Müthiş bir hortum. 45-50 saniye kadar sürdü. Bacaklarımıza sandalyeler çarptı. Kısa sürdü. Uzun sürse sıkıntı olurdu. Ben çok hortum gördüm ama içinde hiç kalmadım. Tam göbeğindeydik” diye konuştu.

(İHA)

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bodrum kadın hortum

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ohaa diyorum başka da bişey demiyorum
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