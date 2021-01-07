Hotmail hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Hotmail, hala pek çok kişi tarafından aktif olarak kullanılan bir e-posta servisidir. Ücretsiz olması ile birlikte kullanıcılar için birtakım kolaylıklar da sağlar. Kişisel bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra, telefon, tablet ya da bilgisayarınızdan istediğiniz her an hesabınıza erişim sağlayabilirsiniz. Peki Hotmail hesap silme işlemi nasıl yapılır? Hotmail adresi nasıl silinir? İşte hesap silme işlemine dair aklınıza takılan tüm soruların cevapları... Hotmail Hesap Kapama İşlemi Nasıl Yapılır? Var olan Hotmail hesabınızı artık kullanmak istemediğinizde, hesabınızı kapatmak isteyebilirsiniz. Hotmail hesabını kalıcı olarak silme işlemi için bazı adımları doğru şekilde uygulamanız gerekir. Aynı zamanda hesabınızda yer alan ve daha sonra lazım olacağını düşündüğünüz bilgileri de yedeklemeniz gerekir. Hotmail hesabını tamamen silme için aşağıdaki adımları uygulamalısınız. Öncelikle silmek istediğiniz hesaba giriş yapmalısınız. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, önünüze profil ekranınız çıkar.



Profil ekranınızın en alt kısmında “Hesabınızı Kapatma” seçeneğine tıklayın.



Daha sonra size hesabınızı sizin kapattığınızdan emin olmak için, başka bir e mail ya da telefon numarası yolu ile bir güvenlik kodu iletilir.



Kodu ilgili kısma girdikten sonra ileri tuşuna basın.

Girdiğiniz koddan sonra tekrar bir doğrulama ile karşılaşırsınız. Tekrar kod alarak diğer hesabın da size ait olduğunu kanıtlamış olursunuz.

Daha sonra önünüze çıkan ekranda ileri tuşuna basarak işleminize devam edebilirsiniz.

Bu aşamada hesabı kapatma nedeninizi de belirterek "hesabı kapatılmak üzere işaretle" kısmından hesabınızı kapatabilirsiniz. 60 gün içinde hesabınıza tekrar giriş yapmadığınız takdirde, Hotmail hesap silme işleminiz gerçekleşmiş olur.

En son size hesabınızın hangi şartlarda ve kaç gün sonra kapanacağı bilgisi gelir. Hesap kapatma işleminiz bu şekilde gerçekleşmiş olur.

Hotmail hesap silme linki için TIKLAYINIZ! Hotmail Hesabı Kapatılınca Ne Olur? Hotmail hesabınız, 60 gün boyunca tekrar giriş yapmadığınızda tamamen kapanır. Eğer bu süre içinde, hesabınıza giriş yapmak isterseniz bazı güvenlik sorularına cevap vermeniz gerekir. Hesabınız kalıcı olarak kapandıktan sonra aşağıdaki dosyalara ve bilgilere, eğer yedeklemediyseniz, tekrar ulaşamazsınız. OneDrive dosyaları

Skype kimliği ve kişileri

NuGet.org hesabı

Outlook.com, Hotmail ve MSN e-posta hesapları

Xbox Live verileri Hotmail Hesabı Cihazdan Nasıl Kaldırılır? Bu işlem Hotmail hesabınızı kalıcı olarak silmez fakat artık kullanmadığınız bir e-mail adresinin cihazınızdan silinmesini sağlar. Bu sayede gereksiz dosyalar, e-mailler cihazınızın hafızasında yer etmemiş olur. Bu işlemi yapabilmek için izleyeceğiniz adımlar şu şekildedir:

Cihazınızdan e-posta adresinizi kaldırmak için, Başlangıç düğmesine gelin, Ayarlar kısmından E-posta Ayarları seçeneğini seçin.

Bu kısımda, kaldırmak istediğiniz adresi tıklayın ve "Yönet" kısmını seçin.

Cihazınızdan kaldırmak istediğiniz hesabı onaylamak için "Sil" seçeneğine tıklayın. Hotmail Şifremi Unuttum, Nasıl Sıfırlayabilirim? Kullanıcılar, pek çok hesaba ve platforma üye oldukları için zaman zaman şifrelerini unutabilirler. Hatta uzun süre hesaba giriş yapılmadığında da şifre unutulması çok normal bir durumdur. Bu sebeple sizler için Hotmail hesap şifresi yenileme işlemini adım adım anlatmaya çalıştık. Hotmail şifresi yenileme işlemi için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz. Öncelikle, hesaba giriş sayfasından "parolamı unuttum" seçeneğini işaretleyin.



Daha sonra, parola değiştirme talebinin sizden geldiğinden emin olmak için bir doğrulama kodu iletilir. Kayıtlı e-mail veya telefon numaranıza kodu isteyebilirsiniz.



Parola değiştirmek için talep ettiğiniz kodu girin.



Gelen ekranda sizden yeni bir parola oluşturmanız istenecektir. Parolanızı oluşturup ileri tuşuna basınız.



Bu adımlar sonunda parola değiştirme işleminiz gerçekleşir.

Hotmail Doğrulama Kodu Gelmiyorsa Neler Yapılabilir? Çok nadir de olsa bazen telefonunuza onay kodu gelmeyebilir. Hotmail hesabı silme işlemleri için bu gerekli bir adımdır. Sistemsel sıkıntılar ya da telefon numaranızın yanlış olması buna sebep olabilir. Eğer numaranızın doğruluğundan eminseniz ve 3 saat içinde kod hala gelmediyse, aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.