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Hotmail hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

07.01.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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Hotmail hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

İçindekiler

  • Hotmail Hesap Kapama İşlemi Nasıl Yapılır?
  • Hotmail Hesabı Kapatılınca Ne Olur?
  • Hotmail Hesabı Cihazdan Nasıl Kaldırılır?
  • Hotmail Şifremi Unuttum, Nasıl Sıfırlayabilirim?
  • Hotmail Doğrulama Kodu Gelmiyorsa Neler Yapılabilir?
  • Hotmail'e Sorun Bildirme İşlemi Nasıl Yapılır?
  • Hotmail Verilerimi Nasıl Geri Yükleyebilirim?
  • Hotmail Hesabı Nasıl Açılır?

Hotmail, ücretsiz şekilde hizmet veren bir e-posta sistemi. 1995 yılında kuruldu ve hizmete sunuldu. Eski popülerliğini yitirse de halen daha hotmail.com uzantılı e posta adreslerini kullananların sayısı az değil. Peki, Hotmail hesap silme ve Hotmail hesap kapatma işlemleri nasıl yapılır? İşte Hotmail hesabı silme işlemine dair tüm detaylar...

Hotmail, hala pek çok kişi tarafından aktif olarak kullanılan bir e-posta servisidir. Ücretsiz olması ile birlikte kullanıcılar için birtakım kolaylıklar da sağlar. Kişisel bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra, telefon, tablet ya da bilgisayarınızdan istediğiniz her an hesabınıza erişim sağlayabilirsiniz. Peki Hotmail hesap silme işlemi nasıl yapılır? Hotmail adresi nasıl silinir? İşte hesap silme işlemine dair aklınıza takılan tüm soruların cevapları...

Hotmail Hesap Kapama İşlemi Nasıl Yapılır?

Var olan Hotmail hesabınızı artık kullanmak istemediğinizde, hesabınızı kapatmak isteyebilirsiniz. Hotmail hesabını kalıcı olarak silme işlemi için bazı adımları doğru şekilde uygulamanız gerekir. Aynı zamanda hesabınızda yer alan ve daha sonra lazım olacağını düşündüğünüz bilgileri de yedeklemeniz gerekir.

Hotmail hesabını tamamen silme için aşağıdaki adımları uygulamalısınız.

  • Öncelikle silmek istediğiniz hesaba giriş yapmalısınız.

Görsel 2

  • Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, önünüze profil ekranınız çıkar.
    Görsel 3

  • Profil ekranınızın en alt kısmında “Hesabınızı Kapatma” seçeneğine tıklayın.
    Görsel 4

  • Daha sonra size hesabınızı sizin kapattığınızdan emin olmak için, başka bir e mail ya da telefon numarası yolu ile bir güvenlik kodu iletilir.
    Görsel 5

  • Kodu ilgili kısma girdikten sonra ileri tuşuna basın.
    Görsel 6

  • Girdiğiniz koddan sonra tekrar bir doğrulama ile karşılaşırsınız. Tekrar kod alarak diğer hesabın da size ait olduğunu kanıtlamış olursunuz.
    Görsel 7

  • Daha sonra önünüze çıkan ekranda ileri tuşuna basarak işleminize devam edebilirsiniz.
    Görsel 8

  • Bu aşamada hesabı kapatma nedeninizi de belirterek "hesabı kapatılmak üzere işaretle" kısmından hesabınızı kapatabilirsiniz. 60 gün içinde hesabınıza tekrar giriş yapmadığınız takdirde, Hotmail hesap silme işleminiz gerçekleşmiş olur.
    Görsel 9

  • En son size hesabınızın hangi şartlarda ve kaç gün sonra kapanacağı bilgisi gelir. Hesap kapatma işleminiz bu şekilde gerçekleşmiş olur.
    Görsel 10

    • Hotmail hesap silme linki için TIKLAYINIZ!

    Hotmail Hesabı Kapatılınca Ne Olur?

    Hotmail hesabınız, 60 gün boyunca tekrar giriş yapmadığınızda tamamen kapanır. Eğer bu süre içinde, hesabınıza giriş yapmak isterseniz bazı güvenlik sorularına cevap vermeniz gerekir. Hesabınız kalıcı olarak kapandıktan sonra aşağıdaki dosyalara ve bilgilere, eğer yedeklemediyseniz, tekrar ulaşamazsınız.

    • OneDrive dosyaları
    • Skype kimliği ve kişileri
    • NuGet.org hesabı
    • Outlook.com, Hotmail ve MSN e-posta hesapları
    • Xbox Live verileri

    Hotmail Hesabı Cihazdan Nasıl Kaldırılır?

    Bu işlem Hotmail hesabınızı kalıcı olarak silmez fakat artık kullanmadığınız bir e-mail adresinin cihazınızdan silinmesini sağlar. Bu sayede gereksiz dosyalar, e-mailler cihazınızın hafızasında yer etmemiş olur. Bu işlemi yapabilmek için izleyeceğiniz adımlar şu şekildedir:

    Cihazınızdan e-posta adresinizi kaldırmak için,

    • Başlangıç düğmesine gelin, Ayarlar kısmından E-posta Ayarları seçeneğini seçin.
    • Bu kısımda, kaldırmak istediğiniz adresi tıklayın ve "Yönet" kısmını seçin.
    • Cihazınızdan kaldırmak istediğiniz hesabı onaylamak için "Sil" seçeneğine tıklayın.

    Hotmail Şifremi Unuttum, Nasıl Sıfırlayabilirim?

    Kullanıcılar, pek çok hesaba ve platforma üye oldukları için zaman zaman şifrelerini unutabilirler. Hatta uzun süre hesaba giriş yapılmadığında da şifre unutulması çok normal bir durumdur. Bu sebeple sizler için Hotmail hesap şifresi yenileme işlemini adım adım anlatmaya çalıştık.

    Hotmail şifresi yenileme işlemi için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

    • Öncelikle, hesaba giriş sayfasından "parolamı unuttum" seçeneğini işaretleyin.
      Görsel 11

    • Daha sonra, parola değiştirme talebinin sizden geldiğinden emin olmak için bir doğrulama kodu iletilir. Kayıtlı e-mail veya telefon numaranıza kodu isteyebilirsiniz.
      Görsel 12

    • Parola değiştirmek için talep ettiğiniz kodu girin.
      Görsel 13

    • Gelen ekranda sizden yeni bir parola oluşturmanız istenecektir. Parolanızı oluşturup ileri tuşuna basınız.
      Görsel 14

    • Bu adımlar sonunda parola değiştirme işleminiz gerçekleşir.
      Görsel 15

    Hotmail Doğrulama Kodu Gelmiyorsa Neler Yapılabilir?

    Çok nadir de olsa bazen telefonunuza onay kodu gelmeyebilir. Hotmail hesabı silme işlemleri için bu gerekli bir adımdır. Sistemsel sıkıntılar ya da telefon numaranızın yanlış olması buna sebep olabilir. Eğer numaranızın doğruluğundan eminseniz ve 3 saat içinde kod hala gelmediyse, aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

    • Sorun giderme ve kod doğrulama sorunları için buraya TIKLAYINIZ.
    • Hesabınızdaki kayıtlı bilgilerin doğruluğundan emin olun. Numaranızın tek bir hanesinin farklı olması bile kod gelmemesine neden olur. Kod hala gelmiyorsa bilgileri güncelleyebilirsiniz. Kodun mail adresinize gelmesi için seçenekleri değiştirebilirsiniz.
    • Sizden başka biri hesabınızla ilgili telefona erişebiliyorsa, onunla iletişime geçebilirsiniz.

    Hotmail'e Sorun Bildirme İşlemi Nasıl Yapılır?

    Eğer bütün adımları uygulamanıza rağmen hala hesap silme işlemi yapamadıysanız Hotmail'e sorun bildirme alternatifini deneyebilirsiniz.

    Sorun bildirme sayfasına gitmek için TIKLAYINIZ.

    Yaşadığınız problemi seçerek bununla ilgili bilgi almanız mümkün. En kısa sürede çözüme kavuşturulup kayıtlı olan telefon numaranıza dönüş sağlanacaktır.

    Hotmail Verilerimi Nasıl Geri Yükleyebilirim?

    Hotmail hesabınızı kapattığınızda, birçok veri de beraberinde silinecektir. Örneğin Skype kişileriniz, kimliğiniz ve OneDrive dosyalarınız gibi... Ama bu verileri yeniden yüklemek gibi bir şansınız var. Ancak daha önce bu dosyaları “.pst” uzantılı olarak indirmiş olmanız gerekmektedir.

    • Outlook uygulaması içerisinde “Dosya” menüsüne giriş yapın.
    • “Aç ve Dışarı Aktar” sekmesine gidin.
    • “İçeri/Dışarı Aktar” kısmına tıklayın.
    • “Başka bir programdan veya dosyadan içeri aktar” seçeneğine tıklayın ve “İleri” seçimini yapın.
    • “Outlook Veri Dosyası (.pst)” seçeneğine tıklayın ve “İleri” seçimini yapın.
    • “Gözat” kısmı içerisinden daha önce kayıt ettiğiniz “.pst” uzantısında olan dosyayı seçin ve “İleri” seçimini yapın.
    • “Son” seçimini yapın ve aktarımı tamamlayın.

    Hotmail Hesabı Nasıl Açılır?

    Eğer bir Hotmail hesabına sahip değilseniz, kaydolmak ve yeni bir hesap açmak hesabınızı kapatmak kadar kolay bir işlem. Hotmail sayfasına giriş yaparak "Bir tane oluştur" seçeneği ile birlikte yeni hesap açabilirsiniz.

    Görsel 16

    • Daha sonra sizden yeni Hotmail hesabınız için bir parola oluşturmanız istenir. Gelen ekran üzerinde parolanızı oluşturabilirsiniz.
      Görsel 17

    • İsim, soy isim, doğum tarihi, bulunulan ülke gibi kişisel bilgilerinizi girerek hesap oluşturma işleminize devam edebilirsiniz.
      Görsel 18

    • Girdiğiniz bilgiler doğrultusunda yeni hesabınız oluşur. Aynı sistem üzerinden hesabınıza "İleri" tuşuna basarak giriş yapabilirsiniz.
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