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House of Dragon yayınlandı mı? House of Dragon nasıl izlenir?

21.08.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

House of Dragon dizisinin 1. bölüm fragmanı bir süre önce yayınlanmıştı. Game of Thrones hayranlarının heyecanla beklediği dizi yayın hayatına başlıyor. Peki House of Dragon yayınlandı mı? House of Dragon nasıl izlenir? İşte George R. R. Martin’in yarattığı Game of Thrones'un 300 sene önceki dönemini işleyen diziye ilişkin detaylar...

House of Dragon yayınlandı mı? House of Dragon nasıl izlenir?

House of the Dragon dizisi için geri sayım sürüyor. Bundan yaklaşık 2 yıl önce final yapan 8 sezonluk fenomen dizi Game of Thrones'un 300 yıl öncesini anlatan yapım, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki House of Dragon yayınlandı mı? House of Dragon nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

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HOUSE OF THE DRAGON KONUSU NEDİR?

House of the Dragon dizisi, Game of Thrones serisinden 300 yıl öncesini anlatıyor.

Targaryen iç savaşını (Ejderhaların Dansı) anlatıyor. George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanacak.Targaryanler'in Demir Taht'ı korumak için verdiği mücadeleler ve kendi aralarında savaşa girmeleriyle başlayan Ejderhaların Dansı kitapta işlenen olaylardan biri.

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HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI KİMLER?

House of the Dragon oyuncuları:

Matt Smith (Daemon Targaryen)

Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen)

Paddy Considine (Viserys Targaryen)

Rhys Ifans (Otto Hightower)

HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

House of the Dragon'un ilk bölüm yayın tarihi 21 Ağustos Pazar olarak açıklanmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
House of the Dragon game of thrones
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