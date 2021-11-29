House Of Gucci filminin Paolo Gucci’si Jared Leto, karakterine girmek için yaptığı çılgınlıkları anlattı

49 yaşındaki oyuncu, bir zamanlar lüks moda markası Gucci'nin baş tasarımcısı ve başkan yardımcısı olan Paolo Gucci'nin rolünü üstleniyor. Leto, filmde karakterini doğru bir şekilde canlandırmak için gerçekten büyük bir çaba sarf ettiğini dile getirdi.

“BU BENİM İTALYA’YA OLAN AŞK MEKTUBUM”

Karakterin mirasını ve derinliğini yaşamak için büyük çaba gösterdiğini dile getiren Leto, “Bu yaptığım derin bir dalıştı. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaptım. Bu filmin ortasında burnuma arabbiata sosu dökerek onu soludum. Kanımın içinde zeytinyağı vardı. Cildimden biyopsi alsaydınız parmesan peyniri olarak geri gelirdi. Bu benim İtalya’ya aşk mektubum” ifadelerini kullandı.

Film için ön hazırlık döneminin oldukça uzun sürdüğünden söz eden Leto, “Çok fazla çalışma ve hazırlık vardı. Film için bir İtalyan aksanına sahip olmam gerekiyordu. Bu benimsedim ve mümkün olduğunca uzun süre oluşturduğum alanda yaşamaya çalıştım” dedi.



