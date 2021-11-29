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Türkiye’yi Instagram’dan engellemişti! Karanlık Gece filmiyle beyaz perdeye dönecek

29.11.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbahar, Gelecek Uzun Sürer ve Rüzgarın Hatıraları gibi efsane filmlerin yönetmenliğini yapan Özcan Alper'in "Karanlık Gece" isimli yeni projesiyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yargı dizisinde popülerliğini arttıran Pınar Deniz’in başrolünü üstlendiği filmde Türkiye asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli de rol aldı.

Türkiye’yi Instagram’dan engellemişti! Karanlık Gece filmiyle beyaz perdeye dönecek

Senaryosunu Özcan Alper ve Murat Uyurkulak'ın kaleme aldığı Karanlık Gece filminin Şubat ayında vizyona girmesi bekleniyor. Filmde Pınar Deniz ve Sibel Kekilli’nin dışında Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Taner Birsel gibi ünlü isimler de yer aldı. İstanbul’da yapılacak olan film galasına geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de yaşayan takipçilerinden gelen yoğun taciz mesajlarına dayanamayarak Türkiye’yi Instagram’dan engelleyen Sibel Kekilli’nin de gelmesi bekleniyor.

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KARANLIK GECE FİLMİ KONUSU

İshak'ın (27) hayatı bir dağ kasabasının, sırtını sert dağlara dayamış köylerinden birinde, farklı farklı gelecek hayalleri olan 5 arkadaşıyla büyüyerek geçmiştir. Açılamasa da, köyün genç kızı Sultan'dan (21) hoşlanmaktadır. İshak aynı zamanda amatör de olsa müzikle ilgilenmektedir. Köye genç şehirli ve yakışıklı memur Ali'nin (24) tayin olması ile İshak engel olamadığı bir kıskançlığa kapılır. Sıcak bir yaz gecesi Ali ortadan kaybolur. Köyün efsanelerindeki gibi acaba bir avda mı kaybolmuştur? Yoksa İshak ve arkadaşlarının Ali'nin kaybolmasıyla bir ilgisi var mıdır? Aradan 8 yıl geçer, İshak ve arkadaşları Ali'yi unutmaya çalışsalar da, bu sakin dağ kasabasında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Yerel efsanelerden beslenen bu psikolojik gerilim ve yer yer polisiye hikayede bölgenin ve coğrafyanın kendisi de adeta bir karakter gibi karşımıza çıkacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz Sibel Kekilli
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