House of the Dragon dizisinden ilk görseller yayınlandı

Game of Thrones’tan 300 yıl öncesinde Targaryen Hanedanı’nı anlatacak olan House of the Dragon (Ejderha'nın Evi) dizisinden ilk fotoğraflar yayınlandı.

Targaryen Hanesi'nin ve Ejderhaların Dansı olarak bilinen Targaryen iç savaşının hikayesini anlatacak dizinin kadrosu da şekillendi.

HOUSE OF THE DRAGON DİZİSİ HAKKINDA

Oyuncular arasında Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Eve Best, Sonoya Mizuno ve Fabien Frankel yer alıyor.

Fotoğraflarda, Prenses Rhaenyra Targaryen rolünde D’Arcy ve Prens Daemon Targaryen rolünde Smith; Lord Corlys Velaryon rolünde Toussaint ve Alicent Hightower rolünde Cooke ve Otto Hightower rolünde Rhys Ifans yer alıyor.

HBO, "House of the Dragon"a 10 bölümlük bir sipariş verdi ve 2022'de prömiyer yapacak.