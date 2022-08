'House of the Dragon' gündemde! 1 milyondan fazla tweet atıldı

House of the Dragon dizisi yayınlanır yayınlanmaz gündeme oturdu. 'House of the Dragon' dizisi, pazar günü ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. İlk bölümün ardından, dizi hakkında ilk 24 saat içinde dünya çapında 1 milyondan fazla tweet atıldı.

George R. R. Martin’in 'Buz ve Ateşin Şarkısı' (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan 'House of the Dragon', Targaryen ailesine odaklanıyor. Kitapların yazarı George R. R. Martin ve Ryan J. Condal’ın kaleminden çıkan dizinin yapımcılığını ise Condal ve yönetmen Miguel Sapochnik üstleniyor. 'House of the Dragon'ın başrollerinde Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D'Arcy, Fabien Frankel, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best ve Sonoya Mizuno gibi oyuncular yer alıyor.

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, prömiyerin ardından Twitter'da dizinin en çok konuşulan karakterleri şöyle sıralandı: