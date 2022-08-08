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House of the Dragon’un yıldızı Matt Smith'ten seks sahnesi itirafı

08.08.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Game of Thrones’un yeni dizisi House of the Dragon'un oyuncularından Matt Smith, seks sahneleriyle ilgili yaptığı itirafla gündeme geldi. Doctor Who ile ününe ün katan başarılı oyuncu Matt Smith çekimler sırasında kendisini "Başka bir seks sahnesine daha ihtiyacımız var mı?" diye sorarken bulduğunu açıkladı. Matt Smith açıklaması gündem olurken House of the Dragon yayın tarihi de merak edildi.

House of the Dragon’un yıldızı Matt Smith'ten seks sahnesi itirafı

Doctor Who ve The Crown gibi iddialı yapımlarda başarısıyla dikkat çeken Matt Smith, Game of Thrones’un devam dizisi House of the Dragon’da yer alıyor. Matt Smith heyecanla beklenen diziyle ilgili seks sahnesi itirafında bulundu. Smith’in seks sahneleriyle ilgili yorumu daha önce Game of Thrones döneminde dizinin başrollerinden Emilia Clarke tarafından da dile getirilmişti. Kraliçe Daenerys Targaryen’i oynayan Clarke, Game of Thrones’un son sezonunu bitirdikten sonra, kendisinden istenen çıplak sahnelerden rahatsız olduğunu açıklamıştı.

Smith de Game of Thrones’un yeni dizisi House of the Dragon’un çekimleri sırasında kendini seks sahnelerinin sayısını sorgularken bulduğunu söyledi.

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"KAÇ TANE SEKS SAHNESİ VAR?"

HBO dizisi Game Of Thrones’tan 200 yıl öncesinde geçen dizide Daemon Targaryen’i oynayan Matt Smith, şunları söyledi:

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“Kendinizi ‘Başka bir seks sahnesine ihtiyacımız var mı?’ diye sorarken buluyorsunuz ve ‘Evet, istiyoruz’ diyorlar. Sanırım şunu sormalıyız, ‘Kitapları mı temsil ediyorsunuz yoksa içinde yaşadığımız zamanı temsil etmek için kitaplardaki içeriği mi azaltıyoruz?’ Ve aslında, kitapların yazıldığı gibi, doğru ve dürüst bir şekilde temsil etmenin görevimiz olduğunu düşünüyorum.”

Kaç tane seks sahnesi olduğu sorulduğunda, Smith şakayla karışık, “Evet, biraz fazla, eğer bana sorarsan” diye cevap verdi.

HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN?

HBO, dizinin yayın tarihini yeni görsellerle birlikte açıkladı. Warner Bros'un dijital platformu HBO Max'de yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi 21 Ağustos olarak belirlendi.

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game of thrones matt smith the crown
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