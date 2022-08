House of the Dragon dizisi bundan yaklaşık 2 sene önce final yapan 8 sezonluk fenomen dizi Game of Thrones'un 300 yıl öncesini anlatıyor. HBO Max'in yeni dizisi ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki House of the Dragon yayınlandı mı, nerede yayınlandı? Game of Thrones dizisi House of the Dragon konusu nedir, oyuncuları kimler?

HOUSE OF THE DRAGON KONUSU NEDİR?

House of the Dragon dizisi, Game of Thrones serisinden 300 yıl öncesini anlatıyor.

Targaryen iç savaşını (Ejderhaların Dansı) anlatıyor. George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanacak.Targaryanler'in Demir Taht'ı korumak için verdiği mücadeleler ve kendi aralarında savaşa girmeleriyle başlayan Ejderhaların Dansı kitapta işlenen olaylardan biri.

HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI KİMLER?

House of the Dragon oyuncuları:

Matt Smith (Daemon Targaryen)

Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen)

Paddy Considine (Viserys Targaryen)

Rhys Ifans (Otto Hightower)

HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

House of the Dragon'un ilk bölüm yayın tarihi 21 Ağustos Pazar olarak açıklanmıştır.