“Houston eskortları” arama kaydını görünce deliye döndü: Ölen eşinin küllerini köpeğinin dışkısıyla karıştırıp yedi!

1998 yılında evlenen Jessica ve Sean, uzun yıllar boyunca farklı ülkelerde çalışarak evliliklerini sürdürdü. Jessica Kanada’da aile düzenini kurarken, Sean ABD'nin Colorado eyaletinde yönetici olarak görev yapıyordu. Aralarındaki fiziksel mesafeye rağmen mutlu bir evlilikleri olduğunu düşünen Jessica, eşinin ölüm haberini alınca derin bir şok yaşadı.

Jessica, Sean’un cesedinin bulunduğu Houston’daki hastaneyle iletişim kurmak için eşinin iPad’ini açtığında beklenmedik bir gerçekle yüzleşti. Cihazın arama geçmişinde “Ho” harflerini yazınca karşısına çıkan “Houston eskortları” ifadesi karşısına çıktı.

ÇİFTE HAYAT GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Yaptığı detaylı araştırmalar sonucunda Sean’un yıllar boyunca farklı kadınlarla para karşılığı ilişki yaşadığı, Colorado’da bu amaçla özel bir ev kiraladığı ortaya çıktı. Ayrıca, iş yoğunluğu bahanesiyle evden uzak kaldığı saatlerde yüzlerce pornografik video indirip bunları kategorize ettiği de anlaşıldı.

“KÜLLERİNİ KÖPEĞİN DIŞKISIYLA KARIŞTIRDIM”

Kitabında yaşadığı psikolojik çöküntüyü tüm açıklığıyla aktaran Waite, yaşadığı travmayı şu sözlerle ifade etti:

“Hayat arkadaşımın küllerini köpeğimin dışkısıyla karıştırdım. Sonra suçluluk duygusuyla birazını alıp yedim. Bu yaşadıklarım psikolojimi altüst etti.”

ACISI HÂLÂ TAZE

Sean’un ölümünün üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen Waite, yaşadığı acının izlerini hâlâ taşıdığını söylüyor:

“Daha güçlü olduğumu düşünsem de neredeyse her gün ağlıyorum. Bir parçam hâlâ onunla birlikte öldü.”

“SADECE YALANCI DEĞİLDİ”

Waite, tüm ihanetlere rağmen eşini sadece kötü yönleriyle değil, iyi yönleriyle de hatırlamaya çalıştığını belirtiyor:

“O yalnızca yalancı biri değildi, aynı zamanda anne babasına saygılı bir evlattı, oğlumuz Dash’e sevgiyle yaklaşan bir babaydı ve iş arkadaşları tarafından saygı gören biriydi.”