How I Met Your Father oyuncularından ilk kare geldi

How I Met Your Mother ile aynı format üzerinden ilerleyecek olan How I Met Your Father dizisinin oyuncu kadrosu ilk kez bir arada görüldü. Dizinin yıldız oyuncusu Hilary Duff, oyuncularla birlikte çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaştı.

How I Met Your Father'ın paylaşılan görselinde Hilary Duff'ın yanı sıra Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma, Chris Lowell, Francia Raisa yer alıyor. Dizinin yaratıcıları Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger, This Is Us ve Love, Victor gibi iki başarılı dizinin senaristi olarak görev almıştı. Bu nedenle dizi konusunda beklentiler yüksek tutulabilir gibi görünüyor.