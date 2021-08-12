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How I Met Your Father’ın oyuncu kadrosu belli oldu

12.08.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsane dizi How I Met Your Mother’ın farklı bir versiyonu olan How I Met Your Father dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Başrollerini Hilary Duff ve Chris Lowell'ın paylaşacağı dizinin geniş bir oyuncu kadrosu var.

How I Met Your Father’ın oyuncu kadrosu belli oldu

How I Met Your Father dizisinden yeni detaylar resmi olarak açıklandı. Dizinin ilk duyurusu yapıldığı zaman Hilary Duff'ın başrol olacağı dedikoduları yayılıyordu. Şirket Duff'ın How I Met Your Father'da rol alacağı haberlerini doğruladı. Şimdi ise dizinin kadrosuna katılan yeni oyuncular açıklandı.

HOW I MET YOUR FATHER OYUNCU KADROSU

Açıklamalara göre How I Met Your Mother'ın farklı bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak olan How I Met Your Father'ın çekimleri yakında başlayacak. Hilary Duff'ın yanı sıra Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran ve Suraj Sharma dizinin kadrosunda yer alacak.

HOW I MET YOUR FATHER KONUSU

Hilary Duff, dizide Sophie'ye hayat verecek. Raisa ise Sophie'nin ev arkadaşı Valentina'yı canlandıracak. Valentina sürekli olarak karşısındakini iğneleyen yetenekli bir stilisttir. Valentina, Londra Moda Haftası'na gittiği sırada yakışıklı bir İngiliz olan Charlie'yi de beraberinde getirir. Tom Ainsley, dizinin Charlie'si olarak karşımıza çıkacak. Charlie, bir modeldir ve Valentina'ya sırılsıklam aşık olup peşinden New York'a gelir. Ancak Charlie bugüne kadar muhafazakar bürokrat İngiliz insanlarının arasında adeta bir fanusta yaşamıştır.

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Chris Lowell'ın karakteri Jesse, esasen yetenekli bir müzisyen olan, ancak Uber şoförlüğü yapmak zorunda kalan biridir. Jesse'nin üvey kardeşi Ellen'e Tien Tran hayat verecek. Ellen, çiftçilikle uğraşan küçük bir kasabadan New York'a henüz taşınmıştır. Karısından ayrılmış ve hiç alışamadığı Brooklyn'de mücadele veriyordur. Suraj Sharma'nın karakteri Sid, Jesse'nin ev arkadaşı ve en yakın arkadaşıdır. Bir barı vardır ve Jesse'nin negatifliğine tamamen karşıdır.

How I Met Your Father'ın çekimlerine yakın zamanda başlanacak. Ancak Hulu, gösterim tarihi ile ilgili bir bilgi vermedi.

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